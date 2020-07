Il debutto della Pallamano Romagna nel campionato di serie A2 2020/2021 avverrà sabato 19 settembre 2020, alle ore 18,30, al PalaCattani di Faenza. Primi avversari di stagione, i bresciani del Leno. L’ultima sfida del campionato, prevista il 15 maggio 2021, sempre al PalaCattani, vedrà in campo gli arancioblu contro gli altri bresciani del Cologne.

La scalata ai primi 2 posti del girone A vedrà impegnate 2 squadre dell’Emilia Romagna (Pallamano Romagna e Ferrara United), 6 del Veneto (Arcom, Oderzo, San Vito Marano, Torri, Vigasio e Malo), 1 dall’Austria (Tirol Innsbruck), 1 dal Trentino Alto Adige (Mezzocorona) e 4 dalla Lombardia (Cologne, Cassano Magnago, Crenna e Leno).

Ha ingranato la prima marcia, dunque, la stagione agonistica 2020/2021 che porterà 2 formazioni in serie A dopo la disputa delle Final6 dal 26 al 30 maggio 2021. Le prime due di ogni girone si guadagneranno un posto da protagonista nello sprint promozione: le squadre saranno divise in due gironi da 3, con conseguenti mini-gironi e semifinali incrociate tra le migliori due. Le neopromosse si sfideranno poi nella finalissima, valevole anche per la conquista della Coppa Italia 2020.

La formula prevede, inoltre, la retrocessione di tre squadre nei Gironi A e B e di due formazioni nel Girone C.

Saranno otto mesi particolarmente intensi per le 38 formazioni iscritte alla serie A2, visto il lungo stop agonistico imposto dall’emergenza sanitaria nella scorsa stagione. Dopo circa 6 mesi, infatti, gli atleti ritroveranno il sapore del campo e di una competizione agonistica.

Questa la composizione dei tre gironi di Serie A2 maschile:

Girone A: Pallamano Romagna, Mezzocorona, Cassano Magnago, Torri, Malo, Emmeti Group, Crenna, Oderzo, Leno, San Vito Marano, Vigasio, Ferrara United, Cologne, Tirol Innsbruck

Girone B: Bologna, Parma, Chiaravalle, Casalgrande, Ambra, Tavarnelle, Fiorentina, Nuoro, Secchia Rubiera, Verdeazzurro, Camerano, Carpi, Follonica, Lions Teramo

Girone C: CUS Palermo, Alcamo, Benevento, Mascalucia, Noci, Haenna, Lanzara, Il Giovinetto, Crazy Reusia, Messina

Il calendario della Pallamano Romagna

Girone A andata

1° giornata 19/09/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Leno

2° giornata 26/09/2020 ore 20,30 Ferrara United-Pallamano Romagna

3° giornata 03/10/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Mezzocorona

4° giornata 10/10/2020 ore 18,30 Crenna-Pallamano Romagna

5° giornata 17/10/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Tirol

6° giornata 24/10/2020 ore 19,30 San Vito Marano-Pallamano Romagna

7° giornata 31/10/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Vigasio

8° giornata 14/11/2020 ore 20,30 Arcom-Pallamano Romagna

9° giornata 21/11/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Torri

10° giornata 28/11/2020 ore 19,30 Malo-Pallamano Romagna

11° giornata 05/12/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Cassano Magnago

12° giornata 12/12/2020 ore 18,30 Pallamano Romagna-Oderzo

13° giornata 19/12/2020 ore 20,30 Cologne-Pallamano Romagna

Girone A ritorno:

1° giornata 30/01/2021 ore 20,30 Leno-Pallamano Romagna

2° giornata 06/02/2021 ore 18,30 Pallamano Romagna-Ferrara United

3° giornata 20/02/2021 ore 19,00 Mezzocorona- Pallamano Romagna

4° giornata 27/02/2021 ore 18,30 Pallamano Romagna-Crenna

5° giornata 06/03/2021 ore 18,00 Tirol- Pallamano Romagna

6° giornata 20/03/2021 ore 18,30 Pallamano Romagna -San Vito Marano

7° giornata 27/03/2021 ore 20,00 Vigasio-Pallamano Romagna

8° giornata 03/04/2021 ore 18,30 Pallamano Romagna Arcom

9° giornata 10/04/2021 ore 20,30 Torri-Pallamano Romagna

10° giornata 17/04/2021 ore 18,30 Pallamano Romagna-Malo

11° giornata 25/04/2021 ore 17,00 Cassano Magnago-Pallamano Romagna

12° giornata 08/05/2021 ore 20,00 Oderzo-Pallamano Romagna

13° giornata 19/12/2021 ore 18,30 Pallamano Romagna-Cologne