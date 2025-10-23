IMOLA-FAENZA 30-22 (p.t. 14-12)

Pallamano Imola: Chiarini, Betti, Fregnani, Conficconi, Tomei, Fregnani, Bandoli, Donati, Turchi, Pompei 1, Capra 1, Satta 2, Spada 2, Laghi 4, Ariotti 5, Landi 6, Zanoni 9. All: Montanari

Faenza: Sami-GK, Vargas-GK, Abbassi, Amaroli 5, Andalò 2, Babini, Boukhris A., Boukhris O. 4, Castellari 1, Chiarini D. 2, Giraldi, Guerrini 1, Merlini, Rontini 2, Soglia 4, Tamburini 1. All: Folli

Dopo il buon esordio di campionato contro Bologna United, la Pallamano Imola bissa il successo, vincendo e convincendo, contro i cugini più esperti del Faenza, squadra che dominò lo scorso campionato. Dall’altra parte la squadra di coach Folli, al secondo ko in due match disputati. Una particolarità di questo derby è la presenza in panchina di due atleti ex di turno: per Faenza Fabrizio Folli che terminò in giallonero la propria infinita carriera, per Imola quel Marcello Montanari pivot del Faenza campione lo scorso anno.

In campo si registra tanta intensità e un equilibrio sostanziale soprattutto nel primo tempo, fino al 10’ della ripresa quando Faenza comincia a girare a vuoto, lasciando spazio e gol agli avversari, che non si fanno pregare: dal 21-19, Imola infila un ottimo break di 9-3 che piega la resistenza degli ospiti per il 30-22 finale.

Ora due settimane di riposo per la pausa lunga del campionato.

Foto Valentina Boni

Giornata 3 Imola-Faenza 30-22 Bologna United-Estense 20-51 Ferrara-San Lazzaro 29-21 Riposa Lugo

Giornata 4

01.11.25 Lugo-Ferrara

01.11.25 Estense-Imola

01.11.25 San Lazzaro-Bologna United

Riposa: Faenza

Giornata 5

08.11.25 Faenza-Estense

08.11.25 Imola-San Lazzaro

08.11.25 Bologna United-Lugo

Riposa: Ferrara

Classifica: Ferrara 6, Imola e Estense 4, Faenza, San Lazzaro 2, Lugo e Bologna United 0.