ROMAGNA-BOLZANO 24-26 (p.t. 11-13)

Romagna: Baldini, Minguzzi, Bandoli, Rinaldo, Serafini 5, Benedetti 1, Pirazzoli 3, Capra, Fregnani, Ceroni 7, Clissa, Montanari 1, Mazzini 1, De Marco, Magnani 4, Spada 2. All: D.Tassinari

Bolzano: De Ehrenstein, Girolametto, Tamanini 6, Gozzi, Zanetti 3, De Leo 1, Rottensteiner, Graber, Niksiar 3, Amplatz, Zadra 1, Calloni, Dalvai 11, Furgler, Coghe 1. All: Udovicic

Il Romagna esce dalla corsa Scudetto lottando alla pari con la corazzata Bolzano contro cui perde 26-24, al termine di una vera e propria battaglia. Resta l’amarezza per la sconfitta, la terza su quattro gare disputate in queste Finals, ma resta anche la consapevolezza di non aver mollato contro una delle favorite al titolo.

Una sconfitta maturata in una ripresa sempre di rincorsa, ma con gli arancioblu che erano riusciti ad annullare il gap di -4, segnando il rigore del 24-25 con capitan Magnani a 3’45” dalla sirena. Nella bagarre finale l’unico a segnare è Tamanini (autore delle ultime 3 reti dei bolzanini) che, a 1’ dalla fine chiude i conti.

Esce di scena, dunque, il Romagna che non raggiunge le semifinali scudetto, scivolando nel grupoo che si dividerà i posti dal 5° all’8° posto.

Gara molto intensa e molto fisica tra due formazioni che, come da tradizione, non si risparmiano dall’inizio alla fine. Scatta sul 3-1 il Romagna con doppietta di Ceroni e la rete di Montanari, ma gli avversari impattano 3-3 nel minuto successivo e, di slancio, scappano sul 4-8 grazie a 5 reti di uno scatenato Dalvai (alla fine, 11 per lui) dopo 12’. Ma il Romagna non ci sta e cerca di restare “aggrappato” a Bolzano, segnando con Ceroni (4), Magnani (2) e Montanari nell’11-13 di fine primo tempo. Primo tempo vissuto su ottimi sprazzi di gioco, anche se con qualche errore evitabile, ma il match appare “vivo e sostanzioso”. Per i romagnoli, Ceroni, a segno 6 volte (sulle 7 complessive), tiene in piedi il gioco e il referto della squadra di coach D.Tassinari; per Bolzano, Dalvai già a quota 7 reti nella prima frazione.

Nella ripresa il Romagna cerca di impattare, accorciando il gap sul 12-13, 14-15 al 5’ e 16-17 al 10’, grazie alle reti di Benedetti, Spada, Serafini, ma in 2’ Bolzano piazza la zampata (probabilmente) decisiva scappando sul 16-20 grazie alle reti di Niksiar, Zanetti e Dalvai. I biancorossi sfruttano questo divario per giocare con più calma e lucidità, mentre il Romagna cerca di risalire la china, lasciando (inevitabilmente) più spazi all’attacco avversario: a 10’ dalla sirena, grazie ai sigilli di Pirazzoli, Spada e Magnani su rigore, il tabellone riporta l’equilibrio in campo sul 19-21. Poi ancora il botta e risposta tra Dalvai e Pirazzoli per il 20-22, quindi il colpo di Zadra che rimette tre mattoni tra le due squadre a 7’ dalla fine. A 5’ dalla sirena il punteggio è totalmente in equilibrio sul 23-24, grazie ai gol di Dalvai e, dall’altra parte, di Pirazzoli e di Serafini (doppietta). Il fotofinish è pura bagarre, con Bolzano che segna subito con Tamanini in penetrazione sulla destra (23-25). Lo stesso Tamanini, nell’azione successiva, si aggrappa a Pirazzoli trascinandolo al momento del tiro, per il rigore a favore del Romagna: dai sette metri capitan Magnani non sbaglia per il 24-25, quando sul cronometro mancano 3’45”. Si registra qualche errore nelle transizioni, tra l’altro con un “misterioso” fallo fischiato in attacco a Ceroni in penetrazione in diagonale a 2’20” dalla fine. Piccolo “giallo” sull’ultima rete del match con il tiro di Tamanini che balla sulla riga dopo la deviazione di Baldini: per la coppia arbitrale è rete valida e Bolzano vola sul definitivo 24-26. Inutili i tentativi finali di Montanari e Pirazzoli. A fil di sirena Baldini para l’ultimo tiro del match.

Finisce con il (giusto) festeggiamento dei biancorossi di Bolzano e i giocatori del Romagna a terra, stremati e delusi per una sconfitta che, con poco in più, poteva essere evitata.

Nel primo pomeriggio odierno il match per stabilire le finali per il 5° e per il 7° posto.

Semifinali 5°/8° posto

Persa la possibilità di raggiungere le semifinali scudetto, il Romagna dovrà riprendersi e tentare la scalata al 5° posto: il primo passo sarà la semifinale del gruppo che chiuderà tra il 5° e l’8° posto, in programma questo pomeriggio alle ore 14.

Nei derby regionali in regular season, il Romagna si impose sui canarini sia nella prima giornata di campionato regionale Area 4, in casa, con un sostanzioso 40-23 che nel ritorno con un altro buon bottino 32-24.

Nell’altra semifinale Cassano Magnago sfida Padova, in contemporanea.

Quarti di finale Scudetto

CAMERANO-PAESE 32-28

MERANO-MODENA 31-21

PADOVA-CASSANO M. 29-24

Semifinali

Semifinali 1°/4° posto scudetto

Bolzano-Merano

Camerano-Padova

Semifinali 5°/8° posto

Romagna-Modena Sabato 7 giugno ore 14,00

Paese-Cassano Magnago Sabato 7 giugno ore 14,00

Finali

Finale 3°/4° posto Domenica 8 giugno ore 12,30

Finale 1°/2° posto Domenica 8 giugno ore 16,00

Finale 5°/6° posto Domenica 8 giugno ore 10,45

Finale 7°/8° posto Domenica 8 giugno ore 12,30