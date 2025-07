Con la doppia partecipazione di Lugo e Faenza alle Finals Nazionali Under 14 dall’1 al 5 luglio, si conclude la stagione agonistica 2024/2025 del progetto della Pallamano Romagna. A Misano Adriatico i ragazzi guidati rispettivamente dai coach Massimo Tampieri e Marcello Montanari chiudono al 10° e al 6° posto una manifestazione vissuta con qualche recriminazione e rimpianto.

Bene, molto bene Faenza che, dopo la battaglia persa contro i futuri campioni d’Italia di Camerano, infila un bel filotto di successi con 4 vittorie consecutive contro Mascalucia, Lions Sassari, Grosseto e Rapid Nonantola.

Il 2° posto nel girone vale la qualificazione ai Quarti di finale contro Merano (medaglia di bronzo, alla fine), in cui i biancoazzurri crollano nell’unico ko pesante dell’intero cammino: il 17-28 non racconta, comunque, quanto espresso dai ragazzi di coach Montanari che devono accontentarsi del gruppo che chiuderà tra il 5° e l’8° posto. La reazione è positiva con uno strabordante 34-17 ai danni di Molteno, ma nella finale per il 5° posto è il Secchia Rubiera ad avere la meglio (23-25).

Cammino analogo per Lugo nel girone di qualificazione, con i biancorossi che partono forte contro Cingoli per poi perdere 15-17 lo scontro diretto nel derby emiliano romagnolo con Secchia Rubiera.

Ragazzi di coach Tampieri son bravi a reagire contro Albatro e Oderzo (due successi) e contro il forte Merano ottenendo un pareggio dall’alto valore tecnico (3° posto finale per gli altoatesini), ma che, di fatto, esclude i romagnoli dai Quarti di finale per via dello scontro diretto con Rubiera.

I Lughesi si devono accontentare della qualificazione al gruppo che chiuderà tra il 9° e il 12* posto: il successo 15-13 nell’altro derby contro Rapid Nonantola è un toccasana a livello morale, mentre il ko 13-16 nella finale contro i pugliesi di Putignano relega Lugo al 10° posto.

Nel gruppo degli MVP del torneo si segnalano due atleti del progetto della Pallamano Romagna:

Brando Margotti, Lugo, miglior ala destra

Edoardo Cavini, Faenza, miglior ala sinistra.

Il commento di coach Marcello Montanari (Pallamano Faenza):

“Sulle finals appena concluse posso dire che siamo veramente contenti! Partivamo con solo 12 ragazzi, senza il pivot titolare ed il primo cambio all’ala sinistra e con il 50% del roster al primo anno di categoria, con Randi che è addirittura un classe 2013, quindi u12. Non ci aspettavamo un risultato del genere! Abbiamo dato filo da torcere alle squadre che abbiamo incontrato, abbiamo impensierito i futuri campioni d’Italia (a 3 minuti dalla fine eravamo pari) e, soprattutto, ho visto dei ragazzi che hanno pensato solo a divertirsi e a risolvere problemi. Un allenatore non potrebbe chiedere di meglio! Ogni partita avevamo ben chiaro cosa dovevamo fare, abbiamo fatto difese diverse a seconda dell’avversario che avevamo davanti, e, per ciascun incontro, abbiamo avuto protagonisti diversi: Non abbiamo mai avuto un atleta che in ogni partita spiccava rispetto agli altri, ma, anzi, abbiamo fatto della collaborazione il nostro punto di forza e ciò ci ha permesso di colmare i limiti fisici che avevamo rispetto alle altre squadre. Penso che noi allenatori non potevamo chiedere di meglio. Basti guardare anche solo i tabellini: il giocatore top scorer di una partita, in quella dopo magari era quello che ne aveva realizzati di meno, ma aveva fatto segnare molto quello di fianco a lui. Ciò vuol dire che quello su cui abbiamo lavorato durante tutta la stagione, ha portato i suoi frutti. L’unica cosa che un po’ ci dispiace è la partita contro Merano: abbiamo perso, ma avevamo costruito tanto, sbagliando un elevato numero di tiri dai 6 metri. Purtroppo quando giochi per i primi 4 posti d’Italia, non puoi permetterti quel numero di errori. Ma va bene cosí, è tutta esperienza per il futuro. Poi cosa dire del premio ad Edoardo Cavini come miglior ala sinistra? Quella è stata la ciliegina sulla torta della nostra spedizione. La cosa più bella è stata vedere la gioia dei compagni quando Edo è stato chiamato sul palco: è il motivo per cui facciamo questo lavoro.

Per concludere voglio fare dei ringraziamenti: in primis ai miei compagni di avventura Samuele Valli, Pierangelo Chiarini e Gianluca Bartolini che mi hanno sempre fatto sentire con le spalle coperte. Sapevo che nel momento della “battaglia” non ero solo, avevo dei compagni pronti a dare il loro contributo e a sostenere la causa del Faenza. Poi c’è il grande Vito Sami, una presenza silenziosa e sempre costante. Ed infine un ringraziamento a tutti i genitori ed atleti della Pallamano Faenza, tutti dagli u16 agli u9. Quest’anno abbiamo “colorato” l’Emilia Romagna di biancoazzurro ed il merito è soprattutto loro! Abbiamo dimostrato come con organizzazione, rispetto e divisione dei ruoli e con la condivisione, si possono ottenere grandi cose, anche quando si è in difficoltà con le strutture, come nel nostro caso”.

Il commento di coach Massimo Tampieri (Pallamano Lugo):

“Come avevo già detto in precedenza, il nostro obiettivo quest’anno era di ri-vincere il campionato regionale e partecipare alle finali nazionali cercando di dare del filo da torcere a tutti. Ci siamo riusciti! Ci sono state partite combattute, anche se l’ago della bilancia, purtroppo, è stato il ko contro Secchia Rubiera. Sicuramente la nostra partita più bella è stata quella col Merano, in cui a 20 secondi dalla fine avevamo la palla del +1, ma abbiamo sbagliato il tiro. Succede e da primi nel girone, siamo arrivati terzi e fuori dai Quarti di finale. Però se penso che Merano è poi arrivato terzo sono contento e fiducioso. Voglio sottolineare anche un altro aspetto evidente, ovvero che in squadra ci sono ragazzi molto bravi e la conferma di questo è stata la convocazione allo stage della Nazionale di categoria, a fine torneo, di ben 3 elementi tra i titolari e il premio a Brando Margotti come miglior ala destra d’Italia.

Ripeto, con un pizzico di fortuna in più, magari vincendo meritatamente contro Merano, avremmo potuto conquistare i Quarti di finale e poi giocarcela. Sono contento perchè ho visto, rispetto a un anno fa, una crescita enorme del gruppo e questo mi dà grande fiducia anche in prospettiva: il lavoro che è stato svolto in palestra si è rivelato buono, anche perché tutto il gruppo di Lugo è cresciuto. Ci sono ragazzi che iniziano a fare un po’ la differenza entrando nelle rotazioni dei primi sette.

Sono molto contento di questo gruppo!”