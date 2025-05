Al via mercoledì 28 maggio in Abruzzo, tra Chieti, Pescara e Città Sant’Angelo, le FIGH Finals nazionali U16 maschili. Nel torneo più importante di categoria a livello nazionale, si sfideranno in tutto 16 squadre maschili, per cinque giorni di gare senza sosta.

Le Finals si concluderanno domenica 1 giugno ne «La Casa della Pallamano» di Chieti, invero il centro tecnico federale

La Pallamano Romagna si presenta al via con due formazioni del proprio progetto che hanno dominato la stagione in Emilia Romagna: Faenza, campione regionale dopo lo scontro diretto al PalaCavina e Imola incroceranno i guantoni con le migliori formazioni d’Italia, tentando di raggiungere la seconda fase, quella ad eliminazione diretta che porterà al titolo nazionale di categoria.

Questo il programma delle partite di Faenza e Imola:

Girone A

28.05 14,00 Faenza-Cassano Magnago

29.05 19,15 Faenza-Pressano

30.05 12,00 Faenza-Medicea

Girone D

28.05 14,00 Imola-Chiaravalle

29.05 19,15 Imola-Paese

30.05 12,00 Imola-Aretusa

Sabato 31 maggio tutte le semifinali, domenica 1 giugno tutte le finali.

I gironi delle FIGH Finals nazionali U16 maschili:

Girone A: Faenza, Cassano Magnago, Pressano, Medicea

Girone B: Malo, Vasto, Sassari, CUS Cassino Girone C: Merano, Cologne, Conversano, Albatro Girone D: Imola, Chiaravalle, Paese, Aretusa

Questo il commento di coach Marcello Montanari:

“Sicuramente affrontiamo un girone molto difficile, in cui dovremo mantenere alta la concentrazione in ogni partita. Ma penso che per tutti noi sia un bellissimo premio per l’importante stagione che abbiamo fatto! Ho detto ai ragazzi che dovremo goderci ogni secondo di questo evento incredibile!

Cercheramo di dare il massimo e di essere competitivi in ogni partita. Rispettiamo tutte le squadre avversarie, ma, al contempo, siamo pronti a dare filo da torcere a tutti. Siamo concentrati sulla nostra preparazione e fiduciosi nelle capacità dei nostri giocatori.

Sarà fantastico affrontare le squadre più forti d’Italia e non vediamo l’ora di iniziare”.

Questo il commento di coach Matteo Resca:

“È stato un anno ricco di soddisfazioni. Dobbiamo essere bravi a ripartire con quello che sappiamo fare bene, sapendo di essere altro da quello che abbiamo dimostrato nell’unica nostra sconfitta stagionale, in finale contro Faenza. I ragazzi li vedo motivati ed emozionati nel partecipare a questa esperienza nazionale e spero davvero di poter raggiungere il miglior risultato possibile.

Per Imola è un grande onore essere con le migliori squadre d’Italia ed è il coronamento di un lungo percorso che questo gruppo di ragazzi ha effettuato in questa stagione. Ora l’asticella si alza con un livello tecnico molto elevato, ma siamo pronti a dire la nostra in un girone che si preannuncia davvero tosto: Chiaravalle, Aretusa e Paese saranno un difficile banco di prova per i nostri atleti, ma non abbiamo paura e speriamo di poterci calare nel ruolo di “mina vagante” del torneo, anche se servirà davvero un’impresa per passare il turno e per entrare nelle “Top 8”.