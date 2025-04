La Raggisolaris Academy organizza da venerdì 25 a domenica 27 aprile il torneo “Città di Faenza” che vedrà protagonista la categoria Under 14 (annata 2011). Otto sono le squadre partecipanti provenienti da tutta Italia e tutte sono realtà importanti a livello giovanile.

Nel girone Bianco ci sono Città Futura Roma, Pallacanestro Moncalieri, Raggisolaris Academy e PV Bologna, mentre quello Verde è composto da Basket Spinea, VL Pesaro, Progetto Giovani Valdelsa e International Imola.

Le partite si disputeranno a Faenza al Campus e al PalaBubani e al PalaLumagni di Lugo.

Il programma delle partite

Venerdì 25

G1 Raggisolaris Academy – PV Bologna (ore 14 Campus) G2 Basket Spinea – International Imola (ore 16 Campus)

G3 Progetto Giovani Valdelsa – VL Pesaro (ore 18 Campus)

G4 Città Futura Roma – Pallacanestro Moncalieri (ore 20 Campus)

Sabato

G5 Perdente G2 – Perdente G3 (ore 9.30 Campus)

G6 Perdente G1 – Perdente G4 (ore 10.30 PalaBubani)

G7 Vincente G2 – Vincente G3 (ore 11.30 Campus)

G8 Vincente G1 – Vincente G4 (ore 12.30 PalaBubani)

G9 Vincente G6 – Squadra non incontrata (16.30 Campus)

G10 Vincente G5 – Squadra non incontrata (ore 17, PalaLumagni)

G11 Squadre non incontratesi girone Bianco(ore 18.30 Campus)

G12 Squadre non incontratesi girone Verde (ore 19 PalaLumagni)

Domenica

Finale 7/8 posto: 4^ Girone Bianco – 4^ Girone Verde (ore 9.30 Campus)

Finale 5/6 posto: 3^ Girone Bianco – 3^ Girone Verde (ore 11.30 Campus)

Finale 3/4 posto: 2^ Girone Bianco – 2^ Girone Verde (ore 13.30 Campus)

Finale 1/2 posto: 1^ Girone Bianco – 1^ Girone Verde (ore 15.30 Campus)