Oro alla Germania nella pallacanestro femminile 3 contro 3. Le tedesche hanno battuto in finale la Spagna per 17-16. Il quartetto era fra i favoriti per il successo finale, un gruppo giovane, coeso, atletico, veloce: a fianco di Elisa Mevius, Sonja Greinacher e Svenja Brunckhorst, anche Marie Reichert, che ad inizio estate a firmato per il Faenza Basket Project. Proprio dalla squadra manfreda sono arrivati i complimenti per la preziosa medaglia olimpica conquistata: “Complimenti alla nostra campionessa olimpica Marie Reichert! Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la sua Germania al 3×3”. A farle i complimenti anche la Lega Basket Femminile.

Classe 2001, Reichert sarà una delle “lunghe” del roster faentino. Dopo aver militato in tutti i campionati giovanili in Germania, si è trasferita negli Stati Uniti, al College Old Dominion University. Poi la decisione di trasferirsi a Faenza, dove vestirà la maglia numero 6.