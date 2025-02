Pallacanestro: l’Italia giovedì in campo contro la Germania al PalaCattani

Le azzurre della Nazionale di pallacanestro pronte a scendere in campo contro la Germania a Faenza, al PalaCattani, in vista dei Campionati Europei della prossima estate. La partita si disputerà giovedì sera, dalle 20.30. Biglietti ancora disponibili. In alternativa diretta su Sky Sport. Mercoledì pomeriggio allenamento a porte aperte al quale assisteranno le squadre giovanili di Faenza. L’Italia è in testa al Gruppo I delle qualificazioni, il girone che ospita le squadre dei quattro Paesi organizzatori di Euro2025. 7 punti come la Germania, 3 vittorie e 1 sconfitta. Le azzurre arrivano dal passo falso contro la Grecia. Domenica saranno impegnate a Brno contro la Repubblica Ceca. Le quattro nazionali sono già qualificate, ma il girone è comunque importante per costruire la squadra. Giovedì saranno anche molti altri i significati per i quali si scenderà in campo, a cominciare dall’alluvione che ha devastato Faenza e la Romagna.