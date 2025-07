“Non c’è nessuno più felice di me di restare a Ravenna – le parole di Gabriel dopo la firma – Dopo due anni ormai mi sento ravennate e indossare ancora la maglia giallo rossa mi onora e mi rende orgoglioso. Ringrazio tantissimo la società e il coach per avere riposto fiducia in me come giocatore e come persona. Non vedo l’ora di rivedere i nostri tifosi e tutte le persone che ogni anno ci supportano”.

Il General Manager Lorenzo Nicoletti ha commentato il rinnovo: “La conferma di Gabriel è un segnale forte, che rappresenta la continuità di un percorso che abbiamo intrapreso con ambizione e determinazione. Un ragazzo che ha dimostrato un importante attaccamento al Club e sta facendo passi da gigante nel suo sviluppo come atleta. Sono convito che ha le potenzialità per diventare un giocatore importante della categoria e magari qualcosa di più.”