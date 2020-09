Palio: le proposte del mondo rionale per il “Bruno Neri” e per il centro civico rioni

I Rioni e la Cooperativa dei Manfredi presentano le loro proposte per migliorare il palio del Niballo e l’attività legata al mondo equestre dei rioni. Una serie di proposte dirette al prossimo sindaco di Faenza che arrivano dopo gli ultimi anni di attività. Da una parte la richiesta di avere in gestione lo stadio “Bruno Neri” non solo per il periodo legato al palio; dall’altra proposte per qualificare al meglio il centro civico rioni, soprattutto dopo aver ottenuto il riconoscimento della Fise, la Federazione degli Sport Equestri, un riconoscimento arrivato ormai tre anni fa, ma che ad oggi non ha portato ancora a molto