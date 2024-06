Palio del Niballo: polemiche per il regolamento utilizzato per gli spareggi

Concluso il palio è immediata scoppiata la polemica per il regolamento che, a detta di molti, ha rovinato la sfida finale degli spareggi e ha favorito uno dei tre contendenti per il successo finale. Il Rione Verde ha vinto il palio sul campo, grazie agli scudi conquistati, ma è anche vero che l’ultima tornata corsa dal Rione Giallo è stata per la compagine di Porta Ponte inutile, essendo il successo finale precluso.