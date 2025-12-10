La Giunta Comunale di Faenza, come previsto dall’art. 17 del Regolamento Generale della manifestazione e valutate le proposte raccolte durante il Comitato per il Niballo dello scorso ottobre, ha deciso di confermare gli attuali componenti della Deputazione per il Niballo.

Per il triennio 2025-2027 i membri saranno quindi Luisa Renzi, Michele Orlando ed Eugenio Larosa. Aldo Ghetti ricoprirà il ruolo di delegato di fiducia del Magistrato dei Rioni. La scelta di riconfermare tutti i nomi già in carica esprime l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro altamente specialistico dei membri, che a titolo volontario arricchiscono con il loro know-how la rievocazione storica faentina. Una scelta che arriva a ridosso del 2026 con il volgersi a termine del mandato per Capi Rioni e Amministrazione comunale e che vuole essere un segnale di continuità per il futuro.

La Deputazione è il comitato scientifico di riferimento dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di rigorosità storica e culturale del Niballo e ad essa spetta il compito di valorizzare la ricerca storica delle antiche tradizioni cittadine, prevalentemente, ma non solo, riferite alle attività cavalleresche e rionali, in tutti gli aspetti culturali, civili, militari, religiosi di vita quotidiana o quant’altro, anche ricorrendo a collaborazioni con studiosi e/o ricercatori. E’composta dal Magistrato dei Rioni, che la presiede e che può delegare le funzioni a persone di sua fiducia, dal Maestro di Campo e da tre membri di nomina del Consiglio degli Anziani e nella scelta di nominativi si pone da sempre particolare attenzione affinché i tre componenti rappresentino esperienze nei campi della conoscenza storica e del costume del XV secolo.

I componenti della Deputazione per il Niballo: chi sono

Luisa Renzi è laureata in Lettere moderne – indirizzo storico ed è da sempre appassionata di storia dell’arte e di vicende storico-artistiche della città di Faenza.

Michele Orlando è laureto in Lettere con un dottorato in Italianistica e ha partecipato a diversi convegni e congressi storici nazionali e internazionali.

Eugenio Larosa è esperto di ricostruzioni e ricerca storica, in particolare sui temi legati a costumi storici, cerimoniali e accessori di tornei e rievocazioni storiche.