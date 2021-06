Palestre aperte: ancora tante difficoltà per i titolari tra protocolli da rispettare e abbonamenti non goduti

Sono trascorsi alcuni giorni da quanto le palestre sono tornate ad accogliere i propri clienti dopo un lungo inverno di fermo imposto dall’emergenza sanitaria. E se da un lato in tanti sono tornati entusiasti ad allenarsi, per i gestori delle palestre la strada verso la normalità appare ancora in salita. Fra le varie problematiche, rimane infatti la questione degli abbonamenti non goduti duranti i mesi di chiusura, il divieto di utilizzare le docce dopo l’allenamento e il timore di alcuni clienti di poter contrarre il virus in luoghi frequentati da tante persone, come ci racconta il titolare di una palestra ravennate.