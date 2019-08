Continuano le collaborazioni tra il Cineclub Il Raggio Verde e le associazioni del territorio faentino in Arena Borghesi. Il gioco di squadra fra cineclub e le realtà locali permette di far conoscere al pubblico soggetti impegnati in campo culturale e sociale, offrendo spunti e considerazioni spesso inediti per la lettura delle pellicole.

Lunedì 12 agosto, al termine della proiezione del film “Il colpevole – The guilty”, l’Arena Borghesi diventa un osservatorio astronomico. Grazie alla collaborazione del GRUPPO ASTROFILI FAENZA sarà possibile assistere al passaggio delle Perseidi rimanendo seduti nelle poltrone del cinema estivo.

Alle 21:15 la serata inizia con l’intenso thriller di Gustav Möller, premiato al Sundance Film Festival col premio del pubblico. La pellicola racconta la vicenda di Asger Holm, ex-agente di polizia e operatore telefonico ad un centralino per le emergenze, che riceve una chiamata da una donna che è stata rapita. Quando la conversazione improvvisamente si interrompe, comincia la ricerca della donna e del suo sequestratore. Con a disposizione soltanto il telefono, Asger dà inizio ad una corsa contro il tempo per salvare la vittima.

Martedì 13 agosto i volontari della PALESTRA DELLA SCIENZA commenteranno “Edison – L’uomo che Illuminò il Mondo” di Alfonso Gomez-Rejon. Il film, con Benedict Cumberbatch nei panni dell’illustre scienziato, mostra la storia dell’epica e spietata competizione per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan, Thomas Alva Edison abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma George Westinghouse, aiutato da Nikola Tesla, riuscì ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a corrente continua di Edison. Scatenando una vera “guerra della corrente”, Westinghouse e Tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa.

Biglietti:

Intero 6.00 €, Ridotto 5.00 €, Soci CCRV 4.00 €

per i nati dal 1/1/1994 3.00 €

Apertura cancelli: ore 20.50

Inizio Proiezione: ore 21.15