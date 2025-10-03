Dopo l’approvazione, lo scorso 29 aprile, di un Ordine del Giorno del Consiglio comunale che impegna il Sindaco a farsi promotore di azioni concrete e a sollecitare il Governo italiano al riconoscimento dello Stato di Palestina, al sostegno per la sua ammissione alle Nazioni Unite e alla promozione del diritto internazionale, l’Amministrazione comunale di Castel Bolognese ha deciso di dare forma visibile a tale indirizzo. Alla luce dei drammatici accadimenti internazionali, nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre è stato quindi esposto sulla facciata della Casa comunale uno striscione come appello alla pace, al cessate il fuoco e all’apertura di corridoi umanitari. Con questo gesto l’Amministrazione comunale intende trasformare in un segno pubblico e condiviso la posizione assunta dall’assemblea cittadina, riaffermando che Castel Bolognese non vuole restare indifferente di fronte a una tragedia umanitaria che interpella la coscienza collettiva. La pace, la giustizia e la difesa dei diritti umani restano valori fondanti della nostra comunità. L’amministrazione invita chi può a sostenere concretamente chi porta aiuto sul campo: Emergency.

https://sostieni.emergency.it/vittimediguerra/