Gli spazi espostivi del Pr2, in via D’Azzeglio n. 2, ospiteranno da giovedì 28 agosto a giovedì 11 settembre le opere di 36 artisti dell’associazione “Ravenna incontra l’arte”, con il patrocinio del Comune. L’inaugurazione della mostra “Universi condivisi”, i cui organizzatori illustrano come un viaggio tra visioni, emozioni e colori nell’incontro tra molteplici sguardi artistici, si svolgerà il 28 agosto alle 18 e la cittadinanza è invitata.

Gli orari di visita sono: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

L’associazione “Ravenna incontra l’arte”, presieduta da Julia Mishakhina, conta 50 artisti iscritti: pittori, scultori e mosaicisti di diverse nazionalità (Italia, Romania, Ucraina, Russia, Albania) che hanno lo scopo di diffondere l’arte e il suo il potere di ispirare un senso di connessione e speranza e di offrire emozioni positive.