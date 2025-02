Il mese di marzo riserva tanti appuntamenti speciali a Palazzo Milzetti, il museo del Neoclassicismo della città di Faenza. Come ogni mese, il primo appuntamento sarà con la domenica ad ingresso gratuito. L’8 marzo, giorno della Festa della Donna, il secondo evento speciale. Il 16 una giornata dedicata alle famiglie.

Il calendario completo:

Domenica 2 marzo

#DOMENICALMUSEO

Apertura 13.30-18.30

Ingresso gratuito

Si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito, previsto in tutti i siti statali (vedi sui social #domenicalmuseo).

Sabato 8 marzo

FESTA DELLA DONNA

Apertura 9.00-18.30

Ingresso gratuito per le donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Ministero della Cultura conferma l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Domenica 9 marzo

FESTA DELLA DONNA/ MILZETTI IN DANZA

Apertura 13.30-18.30

Ore 16.30

Figure femminili. Presenze storiche e mitologiche a Palazzo Milzetti

Visita guidata e performance di danza di Chiara Dal Borgo

a cura dei Servizi Educativi del Museo in collaborazione con Sorelle Festival

In prossimità della giornata dedicata alle donne, il museo propone un percorso al femminile nel repertorio delle sue decorazioni e della sua storia, focalizzandosi sul tema della nascita, della donna come creatrice di vita, di idee, di progetti.

Tante sono le figure femminili rappresentate sulle decorazioni murali, pitture e stucchi: tra esse, Atena, nata dalla testa di Zeus, Afrodite, generata dalla spuma del mare e portata in cielo dalle Ore, Teti, Giunone e Climene, madre del dio del Sole, Apollo. E poi Diana, sorella di quest’ultimo, dea della Luna, che con la propria ciclicità influenza i ritmi biologici. Senza dimenticare Penelope, Cerere, Europa, Dafne, Proserpina.

Il percorso si concluderà con una performance di danza contemporanea creata dalla danzatrice Chiara Dal Borgo, organizzata in collaborazione con Sorelle festival, sesta edizione.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti.

Domenica 16 marzo

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30-18.30

Ore 16.30

Il tesoro dei Milzetti

Caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie

a cura dei Servizi Educativi del Museo

Divertirsi apprendendo, o apprendere divertendosi. Per i nostri piccoli ospiti e le loro famiglie, la visita del palazzo sarà arricchita dalla ricerca di un tesoro. Tra indizi e curiosità che stuzzicano e coinvolgono. E una sorpresa finale…

Ingresso con il biglietto del Museo, gratuito fino a 18 anni e per i possessori della Carta Milzetti. Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.

Giovedì 27 marzo

Apertura 9.00-18.30

MIRABILI RELAZIONI

Ore 17.00

Felice Giani a Roma

Conferenza a cura di Costantino D’Orazio

Il primo degli incontri di “Mirabili relazioni” di quest’anno verrà condotto da Costantino D’Orazio, dirigente delegato dei Musei Nazionali di Bologna – Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia Romagna. Un’importante occasione per ripercorrere l’attività romana di Felice Giani che, formatosi a Pavia e a Bologna, ebbe un momento di grande crescita proprio a seguito del soggiorno romano degli anni ’80 del Settecento. Qui, oltre a condividere gli ideali artistici dei principali sostenitori del neoclassicismo ebbe modo di approfondire la sua conoscenza dell’antico, punto di riferimento costante di una ricchissima produzione sempre declinata in maniera originale. In città egli collaborò negli anni, spesso a confronto con architetti e altri artisti, alla realizzazione di sale o appartamenti neoclassici, come a Palazzo Chigi, a Villa Borghese, nella sede dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede o al Quirinale, quest’ultimo rinnovato per divenire residenza imperiale di Napoleone.

Ingresso con il biglietto del Museo. Gratuito per i possessori della “Carta Milzetti”.