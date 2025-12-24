Palazzo Milzetti, durante le festività natalizie, organizza una serie di appuntamenti speciali, con visite guidate speciali per diverse tipologie di pubblico:
Venerdì 26 dicembre 2025
SANTO STEFANO
Apertura 9.00 – 18.30
Ore 16.30 Visita guidata
Racconti di Natale
a cura dei Servizi Educativi del Museo
“Il Natale è la festa per eccellenza e richiama l’idea di calore e amore familiare. Da festa prettamente religiosa, nel corso dell’Ottocento il Natale si trasforma in occasione per passare del tempo con i propri cari, scambiandosi regali e raccontandosi storie davanti al camino acceso e a una tazza di tè fumante. Sono proprio i racconti pubblicati all’epoca a restituirci queste scene di intimità, e la letteratura coeva pullula di storie, un po’ magiche, un po’ gotiche, un po’ allegre e un po’ malinconiche, ambientate nel periodo natalizio.
Anche a Palazzo Milzetti, in passato, gli abitanti hanno festeggiato il Natale, e certamente le sue sale hanno visto famiglie e amici riuniti a festa, tra decorazioni e luminarie. Non ultimo per importanza è il Natale delle truppe neozelandesi e polacche, che la Vigilia del 1944 lo celebrarono nella grande sala ottagonale, dopo la liberazione di Faenza”.
La visita guidata immergerà il pubblico nelle storie di Natali veri o inventati, vissuti o narrati, per rivivere le radici dell’immaginario natalizio come lo vediamo oggi.
Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, fino ad esaurimento posti disponibili. Si consiglia la prenotazione scrivendo a mn-bo.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.
Giovedì 1° gennaio 2026
CAPODANNO AL MUSEO
Apertura straordinaria 10.30 – 18.30
Ore 16.30 Visita guidata
Lo scorrere del tempo, i riti e le stagioni nei miti di Palazzo Milzetti
a cura dei Servizi Educativi del Museo
“Capodanno significa rinnovamento. La fine di un ciclo e l’inizio del successivo segnano in tutte le culture il passaggio di riti e stagioni, come tappe consuete di vita quotidiana. In questa visita guidata verranno toccati i miti che rappresentano lo scorrere del tempo, raccontati nelle decorazioni del Palazzo”.
Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, fino ad esaurimento posti disponibili.
Domenica 4 gennaio 2026
#DOMENICALMUSEO
Apertura 13.30 – 18.30
Ingresso gratuito
Si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito, previsto in tutti i siti statali (vedi sui social #domenicalmuseo).
Lunedì 5 gennaio 2026
NOTT DE’ BISO’
Apertura 9.00 – 18.30
Ingresso gratuito
“La Nott de’ Biso’ è la festa della vigilia dell’Epifania, quando nella piazza di Faenza viene offerto il vin brulé (bisò). A mezzanotte viene bruciato il fantoccio del Niballo, emblema del Palio faentino. Dalle scintille e dalla caduta del fantoccio verranno tratte le previsioni per l’andamento dell’anno incipiente e le gare del Palio, che si svolgeranno nei mesi successivi.
Per l’intera giornata, l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti i visitatori. La data rientra infatti tra quelle individuate dal Ministero della Cultura come giornate di libero accesso definite in maniera differenziata sul territorio e scelte in relazione a festività od eventi speciali della località in cui è collocato il museo”.
Martedì 6 gennaio 2025
EPIFANIA
Apertura 9.00 – 18.30
Ore 16.30 Visita guidata
Le manifestazioni delle divinità nelle decorazioni di Palazzo Milzetti
a cura dei Servizi Educativi del Museo
“Una visita guidata molto particolare, che condurrà i visitatori alla scoperta dei diversi modi di manifestarsi delle divinità negli antichi miti e nei poemi omerici e i legami che ancora sussistono con la festività dell’Epifania religiosa e secolare.”
Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, fino ad esaurimento posti disponibili. Si consiglia la prenotazione scrivendo a mn-bo.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.
Il 25 dicembre il museo sarà chiuso.