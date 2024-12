Palazzo Milzetti aperto nel giorno di Santo Stefano. Giovedì 26 dicembre, il museo sarà aperto dalle 9 alle 18.30.

Alle 16.30 è in programma una visita guidata dal titolo: “Il Natale tra religiosità e mito” a cura dei servizi educativi dell’ente.

“Il Natale è la festa per eccellenza e nel nostro immaginario richiama l’idea di calore e amore familiare. Le sue origini si perdono nella storia e nella cultura antiche, nei miti delle stagioni e nelle credenze legate al corso del sole. E le sue celebrazioni non sono state sempre uguali: infatti, il Natale come lo intendiamo ora ebbe origine nell’Ottocento. Durante la visita guidata il pubblico sarà accompagnato tra i miti pagani che preludono il Natale, i rituali cristiani e un pizzico di mondanità, alla riscoperta di una delle feste più amate.”

Ingresso con il biglietto del Museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti. Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.

Apertura straordinaria per il museo anche il primo gennaio: “Capodanno al Museo”. Palazzo Milzetti sarà visitabile dalle 10.30 alle 18.30.

Alle 16.30 nuova visita guidata: “Lo scorrere del tempo, i riti e le stagioni nei miti di Palazzo Milzetti” a cura sermpre dei servizi educativi

“Capodanno significa rinnovamento. La fine di un ciclo e l’inizio del successivo segnano in tutte le culture il passaggio di riti e stagioni, come tappe consuete di vita quotidiana. In questa visita guidata verranno toccati i miti che rappresentano lo scorrere del tempo, raccontati nelle decorazioni del Palazzo.”

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti. Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.