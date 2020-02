Cambia la destinazione d’uso di Palazzo delle Esposizioni. Non più solo, come dice il nome, sala per mostre ed altri eventi ma possibile contenitore di nuovi progetti provenienti dal mondo associativo. Il cambiamento è stato votato in consiglio comunale. All’interno di Palazzo delle Esposizioni quindi potrà arrivare un nuovo progetto nato dalla collaborazione di più associazioni in grado di dare vita ad una serie di azioni a favore della città. Toccherà alla nuova giunta ora intercettare le proposte.