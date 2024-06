Palazzo Cova: occorrono 12 milioni di euro

12 milioni di euro circa è la stima necessaria per poter riaprire a tutte le associazioni l’ex scuola Cova di via Cavour. Una spesa ad oggi insostenibile per il Comune di Faenza a fronte dei danni prodotti dall’alluvione, 60 milioni di euro solo per i beni pubblici, e del lavoro necessario per non perdere gli investimenti del PNRR. Anche dal punto di vista lavorativo, sarebbe al momento impossibile seguire il progetto, proprio perché il personale comunale è oggi sommerso dalle pratiche del Next Generatmaion EU. Non si sa quindi quando potrà riaprire l’edificio