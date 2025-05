Il capolista dell’Edera alle elezioni comunali del 25-26 maggio Giannantonio Mingozzi e la candidata Margherita Ghinassi hanno incontrato Luca Vitiello, membro della famiglia che a Ravenna ha avviato la propria attività con la Sers Rimorchiatori e che oggi si dedica alla realizzazione e all’innovazione nel settore alberghiero. L’incontro è avvenuto a Palazzo Bezzi, in via di Roma, Hotel 4* Superior che da 12 anni è gestito dal gruppo Vitiello.

«Grazie a nuove camere e alla realizzazione di un nuovo albergo o aparthotel nell’immobile già sede dell’Archivio di Stato, l’attività dei Vitiello a Ravenna è destinata ad ulteriori ampliamenti. I progetti e le caratteristiche realizzative sono già stati presentati nelle rispettive sedi autorizzative e il processo è in corso da tempo», raccontano i candidati a latere dell’incontro.

Gli esponenti dell’Edera, poi, hanno sottolineato «l’importanza di realizzare nuove strutture in grado di allinearsi con la crescita del turismo a Ravenna, una città che diventa meta sempre più ambita per visitatori italiani e internazionali. Attraverso la creazione di nuove senior suite, il gruppo Vitiello potrà raggiungere in totale tra albergo e residenze vicine 50 tra camere e appartamenti».

Il capolista repubblicano Giannantonio Mingozzi ha ribadito: «Credo che sia la strada giusta da perseguire, perché è inutile parlare di crescita turistica se poi fatichiamo ad aumentare posti letto e residenze a disposizione. Il nuovo consiglio comunale, dunque, si dovrà assumere l’impegno di accelerare e rendere possibili queste operazioni cruciali per la città più velocemente di quanto non sia stato fatto in passato».

Vitiello ha ringraziato il PRI per la sensibilità dimostrata sul tema alberghiero e sull’offerta ravennate, destinata a crescere per un considerevole investimento della propria famiglia. «Mi fa piacere – ha concluso – che l’argomento venga trattato nella sede istituzionale più importante della città, perché crediamo in Ravenna da molti anni e faremo di tutto perché divenga una città in testa alle classifiche di qualità e capacità turistica».