Il ponte Teodorico dovrebbe riaprire a fine febbraio, inizio marzo. Il sopralluogo al cantiere all’ex caserma Alighieri in compagnia dell’amministrazione comunale è stata l’occasione per un resoconto sui vari lavori pubblici iniziati in città, in particolare sui lavori che oggi soffrono di ritardi rispetto alla tabella di marcia a causa di diverse problematiche, come il nuovo Palazzetto dello Sport, gli uffici comunali di via Berlinguer o appunto il ponte Teodorico. .