Davanti al pubblico del Palasport di Cervia, la Omag-Mt ha lottato m ha perso contro la corazzata Igor Gorgonzola Novara, cedendo 0–3, uscendo dal campo comunque tra gli applausi dei tifosi. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno mostrato grinta e compattezza.

Dopo un primo set difficile, la squadra ha reagito con forza nel secondo parziale, conducendo a lungo e arrendendosi solo ai vantaggi (23–25) contro una formazione di altissimo livello. Anche nel terzo set la Omag-Mt ha tenuto il ritmo, dimostrando che il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti. Nonostante il risultato finale, restano segnali importanti: la squadra ha mostrato carattere, ordine tattico e la capacità di reagire nei momenti difficili.

Serena Ortolani al termine del match “Penso sia stata una partita impegnativa sotto tutti i punti di vista. Loro sono Novara, e per noi era la prima gara in casa. Credo che dobbiamo ancora lavorare tanto, però ci sono state anche cose molto belle da cui ripartire. Dalla settimana prossima dobbiamo ricostruire un po’ le nostre certezze, perché sono quelle che fanno la differenza nei momenti difficili: quando subisci qualche break di punti, è lì che si vede quanto una squadra abbia costruito le proprie sicurezze e convinzioni. Adesso dobbiamo ripartire proprio da lì, e continuare a credere in quello che siamo. È stata comunque una partita contro una grande squadra come Novara, e ce la siamo giocata. Un po’ di rammarico c’è, soprattutto perché i set sono stati molto equilibrati, e nel secondo eravamo anche avanti di qualche punto. Però, come dicevo, in quei momenti si nota la differenza tra chi ha già certezze più solide e chi le sta ancora costruendo. Noi dobbiamo lavorare su questo, e lo faremo.”