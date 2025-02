“Voglio rispondere con chiarezza alle accuse mosse nei nostri confronti dal decano dell’opposizione ravennate Ancisi tramite nota stampa. Alleanza Verdi e Sinistra non ha mai avanzato alcuna richiesta per la carica di vicesindaco/a. Il nostro obiettivo non è quello di ottenere medaglie, ma di poter disporre di deleghe che ci consentano di portare avanti le nostre priorità politiche: la giustizia ambientale e sociale. Questo ho dichiarato alla stampa.

Ribadisco con fermezza la nostra opposizione storica alle piattaforme estrattive e al rigassificatore di Ravenna. La nostra partecipazione ai presidi ambientalisti testimonia la coerenza del nostro impegno, che non è mai venuto meno, dentro e fuori dalle istituzioni. Siamo da sempre e saremo sempre contrari a politiche energetiche basate sulle fonti fossili e continueremo a batterci per una transizione ecologica reale e sostenibile, nell’interesse della comunità e dell’ambiente.

Questo è dimostrato dai nostri atti, dalle dichiarazioni pubbliche e da quanto riportato dalla stampa nel corso degli anni.”