Alla Sala Muratori della Biblioteca Classense ritornano gli appuntamenti primaverili con il ciclo di conferenze dedicato a “Pagine di Scienze” organizzate dall’ Associazione AMICI della Biblioteca Classense.

Per il 2025 è stato individuato un filone comune, legato al tema del cambiamento climatico e al suo impatto sul territorio: si prenderanno le mosse da un approccio sistemico, che tratterà dei Limiti dello Sviluppo e della ricerca di un equilibrio tra uomo e natura, sino a temi più specifici alla nostra realtà: gli effetti del riscaldamento della Terra sulla qualità e la gestione delle acque marine e idropotabili della Romagna.

Gli incontri programmati per il 19 marzo, 2 e 9 aprile sono previsti iniziare alle ore 17 nella Sala Muratori della Biblioteca Classense in Via A. Baccarini 5 a Ravenna.

19 marzo 2025 ore 17

Il Futuro sta nei limiti. Gli ecosistemi ci insegnano come fare

Simonetta Tunesi, chimico ambientale, esperta di bonifica di siti contaminati e coordinatrice del Piano di Gestione Rifiuti di Roma Capitale

2 aprile 2025 ore 17

I cambiamenti climatici e l’impatto sugli ambienti acquatici e la qualità delle acque marine

Attilio Rinaldi, Esperto biologo marino, già Presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico

9 aprile 2025 ore 17

Approvvigionamento e gestione delle risorse idriche idropotabili alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi alluvionali e franosi accaduti nel territorio romagnolo

Giannicola Scarcella, Ingegnere Servizi Idrici Integrati, Direttore di Romagna Acque – Società delle Fonti

L’ Associazione Amici della Biblioteca Classense è stata costituita alla fine del 2016 da un gruppo di cittadini che hanno particolarmente a cuore il legame tra la Biblioteca Classense e la città di Ravenna. Scopo dell’associazione è la valorizzazione dei beni culturali e la promozione della cultura e dell’arte, favorendo il potenziamento e la conservazione delle raccolte della Biblioteca Classense, svolgendo opera di divulgazione in relazione al suo patrimonio librario ed architettonico, promuovendo la conoscenza di tale patrimonio e della sua storia, così come la diffusione del libro in generale. L’associazione si propone, inoltre, di realizzare in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense, iniziative culturali che consentano l’incontro fra studiosi e cittadini.