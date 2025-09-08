La Cassa di Ravenna annuncia di avere realizzato un nuovo accordo di partnership con Nexi spa sui pagamenti digitali fino al 2028 per distribuire le soluzioni di incasso e di pagamento della PayTech italiana leader in Europa. Si tratta di un rafforzamento del legame storico tra i due marchi che consentirà alla Cassa di mettere a disposizione dei propri clienti le soluzioni di pagamento digitale targate Nexi, il principale riferimento di mercato, che garantiscono le massime sicurezza e comodità.

“Con questo accordo – dichiara il Direttore Generale della Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi – la Cassa di Ravenna rafforza il proprio impegno per trovare le migliori soluzioni per clienti, famiglie, imprenditrici ed imprenditori, in termini di sicurezza, comodità, chiarezza, alla costante ricerca della qualità”.

L’accordo è infatti per La Cassa di Ravenna un importante e ulteriore passo nella propria strategia di crescita e garantirà alla clientela un alto standard qualitativo, di sicurezza e di innovazione; per Nexi è un’ulteriore testimonianza del proprio ruolo di azienda di riferimento.