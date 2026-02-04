“Ci sono giunte segnalazioni preoccupanti da parte di cittadini riguardo a un gruppo di circa otto persone che avrebbe accerchiato ragazze e ragazzi, anche minorenni, minacciandoli con un coltello. Episodi di questo tipo, se confermati, sono di estrema gravità e contribuiscono a diffondere un clima di paura e insicurezza in città”.

A dirlo è Gabriele Padovani, capogruppo in consiglio comunale di Area Liberale e candidato sindaco per la stessa formazione politica e per Fratelli d’Italia.

“Chiediamo al nuovo Comandante della Polizia Locale, che ha dimostrato lucidità e competenza nel corso della sua presentazione ufficiale, di assumere un impegno concreto e costante nel monitorare e contrastare situazioni di questo genere, che sembrano purtroppo diventare sempre più frequenti”.

Padovani critica la giunta: “Non possiamo non evidenziare le carenze dell’azione dell’assessore Bosi sul tema della sicurezza urbana. Faenza ha bisogno di risposte serie, di presenza sul territorio e di un coordinamento efficace tra istituzioni e forze dell’ordine.

La sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani, deve tornare a essere una priorità assoluta dell’amministrazione comunale”.