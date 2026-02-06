“Il centro storico di Faenza viene progressivamente sminuito e trascurato. I parcheggi diminuiscono sempre di più: oggi dieci posti restano inutilizzabili e, con l’interramento dei cassonetti, sono destinati a scomparire completamente. Una scelta che penalizza residenti, commercianti e visitatori”

Gabriele Padovani, candidato sindaco per Area Liberale e Fratelli d’Italia, critica l’amministrazione comunale sulla gestione del centro storico. Il consigliere comunale cita il progetto dell’isola ecologica interrata in piazza Martiri della Libertà, per poi passare al Palazzo del Podestà:

“La scala in ferro installata anni fa rappresenta un vero e proprio pugno nell’occhio nel cuore della città. Un centro storico che dovrebbe essere valorizzato viene invece lasciato ai margini, come se fosse “l’isola che non c’è”, totalmente ignorato dall’attuale giunta.

Secondo Padovani: “Serve una visione diversa, concreta e rispettosa della sua identità storica e delle esigenze di chi la vive ogni giorno.

Noi porteremo un cambiamento forte, fatto di attenzione, ascolto e scelte coerenti per ridare centralità al centro storico e alla città intera”.