Padiglione Estate al Museo Carlo Zauli: eventi fino ad autunno

Volge a conclusione il primo mese di eventi organizzato al Museo Carlo Zauli, all’interno del Padiglione Estate, il calendario di iniziative estive che da qualche anno anima il polo culturale di via della Croce. Un progetto nato per diffondere la cultura in tutte le sue forme che alterna eventi a workshop, visite guidate a laboratori. Uno degli ultimi appuntamenti del mese di giugno ha visto protagonista Alberto Cassani, già assessore alla cultura a Ravenna e responsabile del progetto di candidatura di Ravenna 2019. Cassani ha presentato il suo nuovo romanzo: “Una giostra di duci e paladini”.