Non solo tennis al… Circolo Tennis Massa Lombarda. Da qualche tempo, infatti, il club romagnolo ha ampliato la sua offerta anche al padel, con due campi coperti – il secondo completato recentemente – e un’intensa attività, anche sul fronte agonistico, con risultati subito incoraggianti pure nei campionati degli affiliati.

La squadra massese ha infatti sfiorato l’accesso alla fase nazionale di Serie D, cedendo per 2-1 nella finale al Village Paddle Cacciari B Imola. Il cammino del team della Bassa Romagna è partito nella fase a gironi (47 le compagini al via nella nostra regione), dove ha chiuso al primo posto a punteggio pieno il gruppo 6, grazie alle affermazioni su Ravenna Padel Center (3-0), Faenza Padel e Cervia Padel 1994 (in entrambi i casi per 2-1). Quindi nel tabellone ad eliminazione diretta sono arrivati i successi su Up Tennis Torre Pedrera (3-0) e Be Padel Cesena – Sabbione (2-1), che hanno portato alla sfida che valeva un posto nella fase nazionale, andata in scena sabato 18 sui campi di via Fornace di Sopra.

Per i padroni di casa la coppia Alessandro Gardenghi-Stefano Marescotti ha prevalso 4-6 6-4 ritiro su Luca Cristofori-Jacopo Crini, ma la formazione imolese (con capitano non giocatore Filippo Scala, che sta riprendendosi dall’infortunio al piede che lo ha costretto allo stop dalle competizioni) ha ribaltato la situazione grazie alle vittorie di Giorgio Negroni e Davide Sedioli su Luca Cerbara e Michele Ghiselli (6-3 6-4) e del duo rosa formato da Caterina Calderoni (peraltro originaria proprio di Massa Lombarda e Silvia Sangiorgi per 6-4 6-3 su Letizia Benini e Nausica Pesari.

Al termine degli incontri, aperitivo per tutti – vincitori e vinti – al Circolo Tennis Massa Lombarda all’insegna dello spirito da “terzo tempo” che caratterizza il padel e lo rende così accattivante e socializzante per uomini e donne, uno dei motivi della straordinaria diffusione di questa disciplina sportiva in Italia, ma non solo.