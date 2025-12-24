Il padel ravennate compie un deciso salto di qualità. L’Heroe’s Marina Sport Center di Marina di Ravenna e il Ravenna Padel Center di Porto Fuori annunciano ufficialmente una partnership strategica che dà vita a un nuovo network sportivo d’eccellenza, destinato a ridefinire l’offerta locale di questa disciplina in continua crescita.

L’operazione non comporta la chiusura di alcuna struttura: entrambe le sedi restano pienamente operative, ma entrano a far parte di un progetto comune che vede nel brand Heroe’s il punto di riferimento tecnico, organizzativo e qualitativo. Una sinergia che mette insieme l’innovazione tecnologica del centro di Marina di Ravenna e l’esperienza gestionale consolidata dello staff di Porto Fuori.

Per atleti e appassionati significa poter contare su un’offerta ampliata e integrata, mantenendo le proprie abitudini ma beneficiando di standard elevati e uniformi in entrambe le strutture. Il nuovo network può contare complessivamente su 10 campi da padel, di cui uno da singolo e cinque dotati della tecnologia Eyes VisiON, oltre a una Club House esclusiva con lounge, ristorante e shop ufficiale.

Cuore del progetto è anche la Heroe’s Zero Padel Academy, scuola d’élite rivolta sia al settore agonistico sia a quello amatoriale, pensata per accompagnare la crescita tecnica degli atleti di ogni livello.

La gestione centralizzata consentirà inoltre di ottimizzare le prenotazioni, garantendo maggiore flessibilità di gioco tra le due sedi e un’esperienza sportiva coerente e di alto profilo.

«Con questa sinergia vogliamo offrire a chi gioca a padel a Ravenna un network unico – spiegano i responsabili del progetto –. Due circoli che restano pienamente operativi, ma che lavorano come un unico organismo per mettere a disposizione il meglio di entrambe le realtà».

Un’operazione che rafforza il ruolo di Ravenna come punto di riferimento per il padel in Romagna e apre nuove prospettive di crescita per tutto il movimento sportivo locale.