Con l’obiettivo primario di informare le aziende agricole sulle opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale e dai bandi specifici per il settore vitivinicolo, nonché di illustrare gli adempimenti relativi alla PAC e ai futuri passaggi tecnici connessi al quaderno di campagna digitale, Coldiretti Ravenna continua ad incontrare le imprese associate. Dopo il partecipato forum tecnico di lunedì scorso presso l’Hotel Cavallino, dedicato alle aziende del comprensorio Faentino, domani, giovedì 27 marzo, alle ore 20.30 nuovo appuntamento rivolto alle imprese agricole dell’area della Bassa Romagna presso la sala conferenze “Rosa dei Venti” di via Fiumazzo 161, Cà di Lugo (RA).

Agli incontri partecipano il Responsabile CAA di Impresa Verde Romagna Dott. Marco Giovannini, per il Settore Vitivinicolo Emanuele Evangelisti, per il PSR Cinzia Galassini e il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini.