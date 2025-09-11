Ottorino Zanellati, imprenditore di Codigoro nel settore ricettivo, conosciuto e stimato, è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa, che raggruppa 2.800 soci capannisti.

L’associazione promuove iniziative sportive e di aggregazione per avvicinare il pubblico alla pratica della pesca nel rispetto dell’ambiente.

Gli obiettivi del mandato di Zanellati sono quelli a sostegno dei pescatori e dei 700 capanni che gravitano intorno all’associazione, come preservare e divulgare questo patrimonio identitario del nostro territorio: le antiche tradizioni legate alla presenza dei bilancioni da pesca sono parte integrata della cultura nella nostra costa e lungo i corsi d’acqua.