Ottobre si è chiuso senza piogge. Ora per l’agricoltura servirebbero precipitazioni importanti

Venerdì e sabato dovrebbe tornare finalmente la pioggia in provincia di Ravenna. Nei giorni scorsi si è chiuso l’ottobre più secco dal 1969 ad oggi, con appena una decina di millimetri caduti. Mancano all’appello, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Metereologico Torricelli, oltre 70mm di pioggia.

Dal punto di vista delle temperature, ottobre si è comportato come il mese di maggio, con l’aggravante di avere giornate più brevi e notti più calde. 18 gradi la media giornaliera, temperature sopra i 10 gradi di norma una volta calato il sole.

Cambiamenti climatici che hanno forse generato effetti positivi sul turismo, soprattutto ai lidi, ma che portano notevoli preoccupazioni in agricoltura, in previsione 2023, e per le falde acquifere.