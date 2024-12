Otto parchi al centro di un nuovo programma per abbattere gli effetti dei cambiamenti climatici

8 parchi al centro di un nuovo programma sperimentale in ambito urbano per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla giunta poco prima di Natale.

Si tratta di un progetto sostenuto da un decreto del 2021 dell’allora Ministero della Transizione Ecologica. Le risorse furono ripartite ai comuni aderenti in proporzione al numero di abitanti. Al Comune di Ravenna sono quindi stati destinati poco più di 1 milione e 100 mila euro.

Gli investimenti saranno finalizzati a mitigare i rischi causati dai cambiamenti climatici, come le ondate di calore e le isole di calore, abbassando le temperature, la siccità o le precipitazioni estreme, gestendo le precipitazioni. Alcuni lavori sono rientrati all’interno delle ultime rigenerazioni urbane sviluppate sul territorio, come per l’ex Caserma Alighieri.