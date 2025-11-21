Si chiude nel migliore dei modi, con un Oro e un Argento per la compagine ravennate, la kermesse Nazionale di Spada organizzata dal Circolo Ravennate della Spada

Ad aprire la manifestazione, venerdì 14 novembre, le categorie Allievi, Ragazze e Bambine (nati 2012, 2013, 2015) Per il sodalizio ravennate scendevano in pedana Ginevra Stringa e Bianca Bencivelli, fermate ad un passo dai quarti di finale, oltre a Sophia Merli, Olimpia Farsetti, Matilde Bighi, Mariasole Zoli, Nicole Roncoroni e Ginevra Manzoni. Nella categoria Bambine debuttavano in un contesto nazionale Giada Valli, Olivia Patrizi e Jolie Zaharescu. Giada e Olivia scalavano il tabellone delle dirette con determinazione fino ad un passo dalla semifinale portando in dote al Circolo le prime coppe della manifestazione grazie alla conquista della finale ad 8.

Ma è nella giornata di domenica che sono arrivati i metalli preziosi. Nella categoria Ragazzi il Circolo era rappresentato da Yehor Karyuchenko, Filippo Zuffi e Maicol Consiglio. Filippo e Yehor si incrociavano ai quarti di finale e dopo un inizio di assalto molto equilibrato aveva la meglio Yehor che proseguiva poi la sua corsa trionfante in finale battendo il veronese Valente in un assalto al cardiopalmo e conquistando l’oro.

A chiudere la manifestazione le atlete della categoria allieve, con quella che sarà la battaglia finale già prefigurata nella classifica dopo i gironi. La Ravennate Álea Mileo e Rebecca Falcini, di Chiavari Scherma, scaleranno parallelamente il tabellone delle dirette fino ad incontrarsi in finale. Per Álea un Argento brillante che tuttavia le ha lasciato l’amaro in bocca. Per poche stoccate Irene Liverani e Elisa Manfredi non accedevano agli ottavi. Buona gara per Giorgia Ferrari, Anna Accardi e Azzurra Moriconi. Nella Categoria Giovanissimi, invece si sono cimentati Giacomo Angeli e Leonardo Bianchetta.

Ottimo il bilancio organizzativo con quasi 1300 atleti nella tre giorni di gara provenienti da tutte le regioni d’Italia, un importante tasso di riempimento alberghiero e un evento di promozione per atleti paralimpici under 14 che ha impreziosito, come ogni anno, la giornata del Sabato. All’inno nazionale di inizio gara, ha preso parte il Sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni.