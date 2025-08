Ostello Dante. Il cronoprogramma del recupero: la gara per la nuova gestione a cavallo fra il 2025 e il 2026

Iniziati da diversi giorni i lavori per il recupero dell’Ostello Dante. Dopo anni di speranze di riaprire la struttura, il Comune di Ravenna crede di aver finalmente intrapreso il percorso che porterà a compimento il progetto. Nei piani l’edificio tornerà ad essere un ostello, essendo la sua destinazione vincolata dalle norme urbanistiche. In questi anni si sono succedute diverse proposte: ricavare un centro sociale, una struttura per anziani, ma lo stabile di via Nicolodi continuerà ad operare con finalità turistiche. Attualmente sono 49 le stanze, per oltre 100 posti letto.