Osservatorio della Chimica: nasce il portale che monitora l’attività del settore in provincia di Ravenna

Nasce il portale dedicato al settore della Chimica in provincia di Ravenna. L’Osservatorio della Chimica, nato tre anni fa per volere del Comune di Ravenna e realizzato in collaborazione con Fondazione Eni Enrico Mattei, grazie agli accordi fra Comune ed Eni stessa, ha presentato oggi il nuovo portale dove sarà possibile monitorare tutte le attività dell’ente al quale hanno aderito aziende, associazioni di categoria e sindacali, scuole, università, centri di ricerca e per l’innovazione. Una sezione del sito sarà dedicata alle aziende, un’altra alle opportunità formative e al lavoro