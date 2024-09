Ortazzo-Ortazzino: l’iter per aumentare le tutele procede. “Nessun intoppo”

Nei documenti redatti per aumentare il livello di tutela dell’Ortazzo-Ortazzino sono stati commessi degli errori materiali, ma nessuno di questi influisce sull’iter burocratico in atto, che invece sta rispettando i tempi stabiliti. Così il Parco del Delta del Po ha relazionato in commissione consiliare di fronte alle lamentele e alla richiesta di Lista per Ravenna che denunciava ritardi nella pubblicazione della variante di piano che dovrà alzare i livelli di difesa delle due aree naturali.

Procede anche la causa civile, scaturita dopo la compravendita fra privati dei terreni al centro della variante di piano. Si attende che la proprietà dei terreni faccia al Parco un’offerta per vendere all’ente pubblico quelle aree finite lo scorso anno al centro di mire immobiliaristiche.