Cosa succede in cielo la prossima settimana? In realtà, poco o niente. I pianeti forse soffrono il freddo del momento più rigido dell’anno e preferiscono starsene rintanati al calduccio lì dove si trovano. E allora questo febbraio continua ad essere un momento veramente buono per i nati del Toro, della Vergine e del Capricorno, ma anche del Leone e del Sagittario. I segni d’aria beneficiano invece della bella energia del Sole in Acquario. Ma vediamo ora segno per segno, cosa prevedono le stelle per i prossimi giorni.

Ariete

Amore. L’ultima cosa da fare in questa settimana è discutere. Trovare un modo per rappacificarvi con una persona, oppure voltate pagina e cercate nuovi amori. I conflitti che riguardano la casa possono essere risolti nei prossimi mesi, ma non sprecate questa settimana in rivendicazioni. Ci vuole tanta pazienza nei rapporti tra genitori e figli. Chi è in coppia da tempo farà bene a mordersi la lingua. Attenzione a qualche interferenza esterna.

Lavoro. La settimana parte a rallentatore ma poi si riprende quota. Occhio alle intemperanze e siate meno polemici.

Toro

Amore. Questo è il periodo giusto per pensare a un nuovo amore. Vi state avvicinando a una situazione astrologica stracolma di emozioni. Le amicizie che nascono in questo periodo si rafforzano nei prossimi mesi. Con il segno dell’Acquario e della Vergine possono nascere belle storie. Venere raccomanda alle coppie più trasporto sentimentale e passionale. Molte sono le coppie che vogliono rimettersi in gioco. Se volete cambiare orizzonti dovete programmare tutto nelle prossime settimane.

Lavoro. Arrivano delle opportunità per consolidare rapporti di lavoro e recuperare soldi. Qualcuno vuole remare contro un vostro progetto: attenzione.

Gemelli

Amore. È una buona situazione astrologica e il vostro modo di fare permetterà di ottenere buoni risultati. Se volete riavvicinare una persona, contate sulle giornate del fine settimana. Entro la fine di febbraio è possibile una riconciliazione. Nella vita di coppia, le questioni economiche hanno bloccato alcuni progetti ma la seconda parte di febbraio sarà decisamente favorevole.

Lavoro. Buone prospettive in campo professionale per le prossime settimane. Possono arrivare incarichi non richiesti. È una buona settimana per gli studenti e per quelli che devono superare una prova.

Cancro

Amore. Siete ancora sfiduciati. Le storie che nascono in questo periodo sono particolari. È un periodo stancante, potreste battere i pugni sul tavolo ma per fortuna ci sono buone energie. Se dovete dire qualcosa d’importante, questa è la settimana adatta per parlare con il partner, ma senza ansie o troppe agitazioni.

Lavoro. Molti di voi hanno vissuto un cambiamento o una chiusura, adesso è arrivato il momento di recuperare. Nei prossimi giorni potreste ricevere una conferma.

Leone

Amore. Avete un grande fascino e questo è importante. I rapporti nati da poco sono favoriti. I legami con Ariete e Gemelli sono davvero interessanti. Sfruttate questa settimana per stare più tempo con il partner. Questo è un periodo che può portare nella coppia molte emozioni in più. Molte storie in crisi decidono di chiudere il rapporto oppure dare un’altra chance.

Lavoro. State lottando per ottenere tante cose, vorreste anche un premio, una soddisfazione. Per molti lavoratori inizia un periodo di recupero.

Vergine

Amore. Anche se non siete più giovani questo cielo è pronto a fare una promessa. Lunedì e martedì sono le giornate migliori della settimana. Ci sono occasioni molto positive che riguardano le coppie. Queste stelle intriganti permettono alle coppie in crisi di recuperare. Chi ha figli riceverà presto delle belle soddisfazioni.

Lavoro. Se cercate un’occupazione, non rinunciate fare colloqui. In questo periodo potrebbero nascere occasioni part-time. È una settimana piena di impegni e molto faticosa, arriverete a fine settimana stanchissimi.

Bilancia

Amore. Mettete un po’ di attenzione nelle storie nate da poco. Non ingigantite i contrasti e ricordate che i conflitti possono nascere proprio perché voi amate l’equilibrio e ultimamente siete stati lontani da queste sensazioni. Attenzione con il segno del Capricorno. In questo periodo le coppie devono mantenere la calma. Con Ariete e Cancro possono esserci piccole tensioni. Nella vita di coppia c’è sempre un problema da risolvere.

Lavoro. Le attività indipendenti possono risultare faticose ma alla fine porteranno successo. Novità in arrivo. Entro la fine de mese si può recuperare qualche somma perduta.

Scorpione

Amore. È una settimana favorevole per chi vuole conoscere gente nuova. Potreste innamoravi di una persona appena conosciuta. La giornata più interessante di questa settimana è venerdì. Se la vostra relazione è salda, nulla può ostacolare i grandi progetti che potrebbero anche riguardare l’estate. Le coppie che hanno resistito alla bufera ormai sono fuori pericolo. È possibile costruire molto con il segno dell’Aquario.

Lavoro. Migliora la vostra situazione professionale. Con Marte e Venere in buono aspetto non perdete l’occasione di rimettervi in gioco.

Sagittario

Amore. Questa settimana regala grandi emozioni. Colpi di fulmini e forti attrazioni sono da assecondare, ma con criterio. Cercate di non promettere amore eterno solo per fare colpo. Per molte coppie è tempo di pensare a un cambiamento, cercate di gestire meglio il vostro tempo. Quelli che hanno una famiglia numerosa devono sistemare i figli o risolvere alcune questioni che riguardano la casa.

Lavoro. Non smettete di perseguire il vostro sogno anche se ultimamente è stato bloccato da qualche vicenda poco chiara. Tra le vostre carte vincenti c’è fascino e dinamismo, quando vi mettete a fare una cosa nessuno è capace di fermarvi.

Capricorno

Amore. Per una volta cercate di lascarvi andare, spesso è proprio l’orgoglio a crearvi difficoltà. È una settimana davvero interessante soprattutto per le giovani coppie. Se dovete prendere delle decisioni importanti, fatelo in questa settimana. È un periodo fertile per chi vuole avere un figlio.

Lavoro. È facile ottenere buoni risultati, basta solo avere l’idea giusta e le persone migliori a cui presentarla. Presto sarete riconosciuti per il vostro talento e molti si accorgeranno delle vostre capacità di azione.

Acquario

Amore. Una storia che nasce in questo periodo diventerà importante a partire dal mese di marzo. Non siate troppo rigidi nel giudicare le persone che vi stanno attorno. Negli ultimi tempi, ci sono stati tensioni nelle coppie. Con un cielo così disponibile ai recuperi d’amore sarà facile ricucire uno strappo. Nella giornata di lunedì non si esclude qualche tensione nei rapporti di coppia.

Lavoro. Vorreste sempre fare qualcosa di diverso dagli altri, ma in questo periodo è meglio mantenere la rotta, quindi, evitate azzardi, anche di tipo economico. Cogliete al volo le opportunità che si presentano in questa settimana.

Pesci

Amore. Paolo Fox sostiene che questo è un oroscopo piacevole per fare nuovi incontri. Se qualcuno ha vissuto una separazione negli ultimi mesi, non bisogna darsi per vinti, è meglio andare oltre. Le coppie che hanno ricevuto delle delusioni devono andare avanti lo stesso. Attenzione alla giornata di giovedì, non sollevate troppe polemiche. Per molti non sarà facile tornare indietro. Chi ha superato la bufera adesso è a voltare pagina e a guardare oltre.

Lavoro. Non esitate a sostenere quello in cui credete davvero. Giove aiuta le persone che hanno voglia di fare qualcosa di più. Purtroppo, un debito di troppo non permette di instaurare alleanze temporanee, forse è meglio lavorare da soli.

