Oroscopo della settimana 13-19 gennaio 2025 di Paolo Fox.

Ariete: Le stelle sono dalla tua parte e spingono verso scelte audaci. La determinazione sarà essenziale per cambiare rotta. Ascolta chi ti sta vicino e non temere di rischiare in amore: segui il cuore, il successo è vicino. Le tue intuizioni saranno il motore per i progetti futuri, cogli al volo le nuove opportunità

Toro: Questa settimana è all’insegna della riflessione. Senti il bisogno di rompere con vecchi schemi e non ripetere gli errori del passato. Organizzazione e pragmatismo saranno le chiavi per aprire le porte al successo. L’amore, al momento, passa in secondo piano rispetto ai tuoi obiettivi.

Gemelli: La tua energia sarà al massimo. Sul lavoro, affronterai con determinazione qualsiasi ostacolo e riuscirai a raggiungere traguardi importanti. In amore, la serenità regnerà nel rapporto di coppia. Un incontro inaspettato potrebbe sorprenderti positivamente.

Cancro: I prossimi giorni saranno molto produttivi, ma il cuore avrà bisogno di un po’ di tempo per fare chiarezza. Approfitta degli impegni per allontanarti dalla confusione emotiva e capire quali siano davvero le tue priorità. Dopo un inizio turbolento, la calma tornerà a prevalere.

Leone: Ti senti confuso e hai bisogno di mettere ordine nella tua vita. Capire cosa conta davvero ti permetterà di dare una svolta decisiva alla situazione. In amore, sii audace: un’amicizia che è nata per caso potrebbe evolversi in qualcosa di più profondo.

Vergine: Questa settimana sarà tranquilla e soddisfacente. Nuove opportunità sul lavoro ti spingeranno a fare ancora di più e ottenere nuovi successi. Nonostante gli impegni, troverai tempo per rilassarti. La famiglia sarà la tua priorità, e ti dedicherai a godere dei momenti in loro compagnia.

Bilancia: Le stelle ti incoraggiano ad accogliere il cambiamento. Lascia andare vecchi schemi per migliorare l’armonia nella vita di coppia: a volte, sperimentare porta a sorprese positive. Sul lavoro, resta concentrato/a e la tua attenzione ai dettagli non passerà inosservata.

Scorpione: La tua energia è alle stelle. La relazione con il/la partner è più forte che mai e tutto sembra andare per il meglio. Per i cuori solitari, nuove emozioni sono all’orizzonte. È il momento ideale per dare una scossa alla tua carriera: esplora le opzioni che ti stimolano e potrebbero farti crescere

Sagittario: La tua intuizione ti guiderà verso grandi successi. Sul lavoro, le tue proposte innovative verranno apprezzate dai colleghi. In amore, il cuore batte forte. Un incontro inatteso potrebbe regalarti emozioni che non provavi da tempo.

Capricorno: È il momento di lasciar andare ciò che non ti serve più e fare spazio alle persone che davvero contano. In amore, fidati di una nuova conoscenza: non tutte le novità sono da temere. Prenditi del tempo per riflettere sulla direzione da prendere, poiché il passato potrebbe ancora suscitare qualche dubbio.

Acquario: Sei inarrestabile, le stelle ti favoriscono. L’energia è alle stelle e riuscirai a portare a termine tutti i progetti che ti sei prefissato. Il cuore è il tuo obiettivo principale: con il/la partner, potresti fare un passo importante. Se sei single, è possibile che una nuova conoscenza ti colpisca.

Pesci: In questa settimana vuoi concentrarti solo su ciò che davvero conta. Ti allontani dalle distrazioni per dedicarti al lavoro, dove potresti riprendere un progetto in sospeso. In amore, sei pronto/a a cercare una svolta: non avere paura di affrontare le occasioni che ti si presentano e sii più audace.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2025”, Editore: CAIRO, novembre 2024, Corriere.it, Qds.it)