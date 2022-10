Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Ottobre 2022 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo libro:

Ariete

Chiarisce una situazione che era fonte di confusione nel settore delle attività. I sentimenti di discordia con le persone si placherebbero se capissimo che ognuno è come può. Non ossessionarti per nulla, sappi come lasciar andare, separare le emozioni.

Toro

La loro capacità analitica li aiuterà a risolvere i problemi che richiedono attenzione. Una conquista interna sul piano affettivo li farà sentire molto bene. Riescono a capire un modo migliore per legare e assumere le relazioni del cuore.

Gemelli

Le parole a volte superano ciò che si può sentire, comunque dobbiamo imparare a dire. Cercare la felicità è uno degli obiettivi della vita, il punto è trovarla in ogni cosa semplice che viviamo, in ogni giorno, in ogni esperienza.

Cancro

Inizio di un’attività che sarà più che divertente. Saranno in grado di rilassarsi dalle loro tensioni quotidiane e utilizzare le energie in modo più positivo. Chiamata da qualcuno del passato. Non soffrire di nuovo per tua decisione.

Leone

Coloro che li conoscono si renderanno conto che qualcosa accade loro con le cose del cuore. A volte non possiamo negare ciò che ci accade e questa non è una brutta cosa. Aprire la porta anche se non vogliamo alleviare sempre i dolori dell’anima. Notizie che applaudono.

Vergine

Recuperano qualcosa che pensavano fosse perduto. La realtà di ciò che sentono si riflette nel loro modo di agire di fronte a quella persona a cui sono interessati. Lo chiamano conoscenti per offrire partecipazione all’imprenditorialità. Non escludere nulla, tutto contribuisce.

Bilancia

Rilasciate da voi qualcosa che vi tormentava. Non preoccuparti se inizi a sentirti come fare cose nuove, al contrario prova a proiettarle. Sappiamo che la vita ci dà sempre segnali in modo che possiamo sentirci realizzati.

Scorpione

La tenacia che mettono per risolvere un problema darà loro il risultato finale. La buona volontà si riflette nelle nostre azioni, cerca di non discutere su cose banali. Rendi le cose semplici ed essere in grado di finire quelle che sono già finite.

Sagittario

Non sentirti non protetto dalle persone che ti amano, che non sei d’accordo non significa che non le ami. Cerca la pace della mente. Accettare ciò che ci dice bene chi ci ama bene, è voler aiutare se stesso.

Capricorno

La chiave del tuo problema affettivo è nelle tue mani. Non rinunciare ad andare a quell’incontro potresti essere sorpreso da quanto ti sentiresti bene. Una chiamata che ha a che fare con il tuo lavoro positivo. Concediti di vivere le possibilità.

Acquario

Le prospettive di lavoro aumentano a loro favore, mettono ciò che sanno per vedere i risultati di ciò che stanno cercando. Una nuova amicizia li farà sentire come se avessero bisogno di qualcuno del genere nella loro vita. Aggiungere persone alle nostre vite emotive è vitale.

Pesci

La tua ricerca interiore sta diventando più intensa, cerca di orientare la tua scelta verso una disciplina che ti fa bene spiritualmente. Il rapporto che sperano di avere con quella persona non sarebbe così facile. Tieni presente che dobbiamo sapere come scegliere.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)