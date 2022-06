Ecco le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 giugno:

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con una splendida Luna nel segno del sagittario. Lunedì e martedì avrai grinta e vitalità da vendere. Cerca solo di non trasformare questa irruenza in rabbia da scaricare sugli altri. Mercoledì e giovedì le giornate peggiori: potresti essere disturbato da qualche momento di tensione nervosa o di stanchezza. Sii prudente.

Toro

La settimana vedrà ancora la tua Venere nel segno. L’esigenza di sentire l’amore e gli affetti intorno a te crescerà di giorno in giorno. I single potrebbero fare incontri interessanti molto presto, forse già mercoledì o giovedì. Un po’ di nervosismo o piccoli problemi pratici tra venerdì e sabato.

Gemelli

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì e martedì dovrai fare i conti con una Luna storta che potrebbe sottrarti lucidità o serenità. Per il resto saranno giornate molto stimolanti, sia nel lavoro che in amore. E lo saranno ancora di più a partire dal 23 giugno, quando Venere approderà nel segno. Venerdì e sabato potrai contare su stelle particolarmente benevoli: approfittane, per metterti in gioco, fare nuovi incontri o proporre le tue idee.

Cancro

La prossima settimana sarà ancora contraddistinta da alti e bassi notevoli. Meglio muoversi con prudenza. Se hai un contenzioso, un problema legale o burocratico, ti converrebbe non alzare i toni, ma tentare la via della mediazione e, se necessario, chiedere aiuto a un esperto. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì: la Luna opposta potrebbe aumentare la tua agitazione interiore! Molto meglio l’amore grazie a una bellissima Venere in aspetto favorevole.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà alla grande. Lunedì e martedì saranno due giorni illuminati da una magnifica Luna, da un energico Marte e Giove benevolo. Potrai aspettarti novità importanti sul fronte lavorativo. Occhio agli ultimi giorni della settimana. Tra venerdì e sabato potrebbero nascere tensioni o dissapori intorno a te. Sii prudente con le spese.

Vergine

Lunedì e martedì la Luna in quadratura ti renderà piuttosto confuso e nervoso: cerca di usare cautela. Dovresti evitare di compiere mosse rischiose, di forzare le situazioni. Hai lavorato sodo e adesso la tua vita professionale può andare avanti da sola senza intoppi. Non sfidare il destino, perché potresti perdere. Giugno è un mese che richiedere prudenza. Mercoledì e giovedì una splendida Luna in combutta con una Venere benevola stuzzicheranno il tuo cuore. Dovresti sfruttare queste giornate per riavvicinarti ai tuoi affetti, se di recente li hai trascurati.

Bilancia

La settimana comincerà con una bella carica di energia. Lunedì e martedì la Luna in Sagittario ti riempiranno di grinta e vitalità. Usale in positivo, per portare avanti i tuoi progetti, fare qualcosa di bello e non per aumentare la pressione che da mesi avverti. Stai attraversando un periodo alquanto turbolento, ma dovresti provare a recuperare un po’ di tranquillità in più. Intrigante le giornate di venerdì e sabato: esci di casa, incontra nuova gente.

Scorpione

La tua settimana potrebbe creati altri piccoli momenti di tensione in amore o in famiglia. Per fortuna dal 23 del mese ti libererai dell’opposizione di Venere e le cose per te cominceranno a funzionare meglio. Mercoledì e giovedì le giornate più belle! Tra venerdì e sabato potresti sentirti più agitato o affaticato. Meglio fare il minimo necessario e non prendere decisioni importanti.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana inizierà con la Luna nel tuo segno. Lunedì e martedì avrai energia e una carica emotiva non indifferente. È un ottimo momento per riprendere in mano i tuoi progetti, i programmi rimasti in sospeso. In amore dovrai pazientare ancora un po’ e poi le cose si faranno interessanti. L’unica giornata un po’ storta sarà quella di domenica: sfruttala per staccare la spina!

Capricorno

La settimana purtroppo potrebbe portarti ancora pensieri, preoccupazioni o qualche blocco. Cerca di non lasciarti sopraffare dalla tensione, allenta il controllo sugli altri. Anche se alcuni piani sono stati scombinati di punto in bianco dovresti provare a rilassarti un po’ e scrollarti di dosso l’ansia. Mercoledì e giovedì saranno le giornate ideali per dare spazio all’amore e agli affetti. La Luna e Venere saranno tue complici.

Acquario

La tua settimana comincerà con un po’ di agitazione. Lunedì e martedì potresti oscillare tra momenti agitati e altri più sereni. Sarà dipeso dal fatto che hai una voglia crescente di fare cose nuove, muoverti, metterti in gioco, metre la vita ti chiederà di aspettare ancora un po’. Venerdì e sabato avrai un bel cambio di Luna: attenzione che il passaggio lunare nel segno non amplifichi la tua agitazione interiore. Occhio alle provocazioni!

Pesci

Lunedì e martedì la Luna contraria potrebbe suscitare un certo nervosismo o un po’ di malinconia: sii prudente! In amore sarai ancora protetto da una splendida Venere, mentre nel lavoro regna la confusione. Progetti in alto mare, contrattempi o ritardi da affrontare con calma. Cerca di non farti travolgere da troppa agitazione. Buone le giornate di mercoledì e giovedì.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)