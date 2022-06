Ecco le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 giugno:

ARIETE

I cuori solitari potranno ripartire in questa settimana, cogliendo al volo le giuste occasioni. Per voi l’amore è una sfida, vi attira l’impossibile ma cercate di essere ricambiati. Le coppie potrebbero avere a che fare con delle faccende di famiglia. Coloro che vorrebbero un figlio, avranno Giove favorevole. Professionalmente parlando, risultano in arrivo delle proposte interessanti. Cercate di saldare eventuali contenziosi.

TORO

Le storie nate da poco, avranno una bella passione. Via con i nuovi incontri se siete single. Con Cancro e Capricorno la complicità non mancherà. Le coppie che hanno avuto delle incomprensioni nei mesi scorsi, inizieranno a cambiare modo di pensare, comprendendo il partner. Fase di recupero nella sfera lavorativa. In serata sarete provati e vi sentirete come se non avesse concluso nulla.

GEMELLI

Settimana affascinante, in cui tantissime persone saranno attratte da voi. Via libera alle nuove conoscenze, agli incontri e alle frequentazioni. Da giovedì Venere transiterà nel segno. Le coppie potrebbero avere dei disaccordi da superare. I separati non devono cercare storie ’tappabuchi’. Nella professione tutto procederà maestosamente bene. In arrivo delle conferme e tante cose di cui occuparvi.

CANCRO

In amore le cose non vi rendono felici. I single dovrebbero vedere il bicchiere mezzo pieno e tenersi alla larga dalle polemiche di martedì. Le coppie potrebbero scontrarsi nel cuore della settimana, martedì e mercoledì sono segnate come giornate grigie da Paolo Fox. Nella professione le cose non sono andate come previsto e quindi siete affaticati. Anche i soldi vi hanno preoccupato. Giovedì sarà un giorno pesante.

LEONE

In arrivo grandi sensazioni per i cuori solitari. In settimana Venere non vi remerà più contro e potrete recuperare. La vita di coppia avrà il suo graduale recupero. Cercate di parlare chiaramente. Nella professione, gli autonomi risultano agevolati da questo cielo importante. Potrebbe arrivare un certo rimborso.

VERGINE

Favorite le conoscenze nuove, cercate di non isolarvi. Le coppie dovranno evitare di prendere le situazioni troppo sul serio. Uscite di casa! C’è chi ha intrapreso un’attività nuova e sta valutando un recupero nel prossimo autunno. Martedì sarà una valida giornata per parlare con qualcuno/a.

BILANCIA

Periodo di tensione e tanta fatica, quello che sembrava amore si è rivelato un bluff. Settimana di crescita per i single e di ritorno alla normalità per le coppie. Possibili dispute tra parenti, cercate un punto d’incontro. Nella sfera lavorativa l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede impegnarvi sodo. Potreste dover cambiare obiettivi e ripartire.

SCORPIONE

I single temono la sofferenza, ma il nuovo transito di Venere permetterà di vivere di più i sentimenti. Siete perspicaci! Le coppie che sono ancora in piedi, da giovedì andranno alla grande. Occhio alle spese extra. Chi lavora in proprio dovrebbe chiedere il compenso giusto anche perché, finanziariamente parlando, navigate in pessime acque!

SAGITARIO

Amanti dell’avventura, cercate di fare attenzione ad una storia nata di recente. Non esponetevi troppo. Chi ha tradito ha i giorni contati. Giove favorirà le emozioni di coppia. Le soluzioni migliori stanno per arrivare all’interno della sfera lavorativa.

CAPRICORNO

n arrivo un periodo di grande risonanza, si spera che la voglia di amare vi sia tornata! Coloro che hanno a che fare con un Ariete o un Cancro dovranno fare attenzione. La vita di coppia necessita di attenzione. Sarà possibile ritrovare serenità. Progetti professionali da rivedere, i più giovani sembrano infuriati.

ACQUARIO

In settimana si risolveranno eventuali questioni, per ciò non contraete ulteriori polemiche. Con un Gemelli il divertimento sarà garantito mentre, con un Sagittario, l’avventura non mancherà. Le coppie dovrebbe ripristinare lo smalto di un tempo, sembra scarseggiare l’intimità. Nel lavoro potrebbe essere necessario rimettere a posto le idee e preservare le energie. Forse un accordo andrà firmato.

PESCI

L’oroscopo della settimana al 26 giugno di Fox prevede criticità per i single. Liberatevi delle vostre incertezze e incomprensioni. Chi è in coppia dovrebbe tenersi alla larga dalle vecchie questioni. Nel lavoro si parla di un nuovo stile da adottare, una strategia tutta inedita che, però, potrebbe causare qualche problemuccio.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)