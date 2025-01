“Amore, lavoro, fortuna, benessere. Come sarà il 2025? Il nuovo anno porta con sé tanti quesiti e le risposte, come ormai sanno i suoi innumerevoli fan, arrivano dall’Oroscopo 2025 di Paolo Fox.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il 2025 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro “Oroscopo 2025”:

Ariete: Ecco un anno che porta grandi ed emozionanti avventure, in particolare nella prima parte, i mesi su cui puntare: aprile, maggio, giugno. Venere sosterrà per molti mesi nel tuo segno.Per quanto riguarda l’attività, probabile che nella seconda parte dell’anno alcuni lavori cambino, che ci sia una brusca interruzione da luglio, deciderai una chiusura se necessario; alcune situazioni professionali che si sono ripetute per troppi anni arriveranno al limite, dirai quello che vuoi fare e di stop a quello che ti annoia; consiglio di fare scelte giuste, di essere molto chiari! L’amore è coinvolgente, la primavera porterà emozioni sincere, dall’estate in poi si chiuderanno definitivamente solo i rapporti messi duramente alla prova nei mesi precedenti.In autunno nell’ambito del lavoro buttarsi nella mischia va bene solo se si sente una forte attrazione e sicurezza per un determinato settore professionale, per un progetto che è valido, no ai rischi, non bisogna lasciare il certo per l’incerto. Anche l’amore avrà bisogno di sostegno. Le storie che non hanno retto bene alla tensione estiva conosceranno un momento di dentro o fuori definitivo proprio alla fine dell’anno.Tra settembre e dicembre andrà curata la forma fisica. Ci vorrà quindi tanta forza e pazienza ma nel 2025 il successo è dietro l’angolo! Bene essere tenaci, spazzare via comportamenti e abitudini che potrebbero rivelarsi dannosi per la prosecuzione di un rapporto, che sia di lavoro o di amore non importa. L’anno chiude in bellezza con Sole, Venere e Marte in ottimo aspetto.

Toro: Un 2025 nel complesso di successo e di affermazioni dal punto di vista lavorativo. Gennaio è un mese sottotono ma se guardo le stelle da aprile, a luglio si notano opportunità di recupero; resta un oroscopo interessante a livello professionale per coloro che hanno dovuto chiudere o rivedere un percorso e per quelli che cercano un riscatto; da giugno avremo Giove favorevole, successi e affermazioni non mancheranno, chi ha un’azienda valuterà l’idea di vendere o cambiare soci.

Per i sentimenti si naviga a vista solamente nei primi due mesi dell’anno, chi vuole confermare un amore oppure, dopo una separazione, trovare una persona piacevole, avrà a disposizione la parte centrale dell’anno per capire cosa vuole fare. La cosa più importante è sentirsi attivi, intraprendenti e dinamici, e questo accadrà puntualmente perché le stelle promettono svariate aperture e possibilità. Qualsiasi impresa sarà innovativa, sarebbe sbagliato indugiare o avere dubbi anche se ci sarà in qualche caso da rimettersi in gioco partendo da zero.

Il Toro non ha l’indole del pioniere, cerca di andare avanti sulla base di esperienze collaudate nel tempo. Un po’ come fa un creatore di moda che disegna abiti sulla base di una sua precisa cifra stilistica che non abbandona, mi viene in mente la amatissima Donatella Versace che appartiene proprio a questo segno. E un piccolo azzardo creativo potrebbe essere compiuto. Nel 2025 ci sarà tanto da fare e da organizzare!

Gemelli: Ecco un 2025 di valore, Giove continua un transito nel segno che sarà particolarmente rilevante fino a metà anno; occasioni dal punto di vista professionale non mancheranno anche se ci saranno alcune cose da chiarire sul lavoro, inevitabile qualche discussione tensione tra soci o collaboratori. Questo perché molti riterranno di avere delle buone idee ma di non essere ascoltati, di avere le mani legate. E così il desiderio di liberarsi di pesi e di sovrastrutture sarà altissimo in primavera.

Un mese insidioso per i sentimenti sarà quello di aprile, per chi ha già avuto una crisi nel passato oppure non ha chiarito vicissitudine con un ex le stelle chiedono massima attenzione. Tutte le situazioni, in particolare quelle amorose, avranno invece un picco massimo ad agosto, il mese dei grandi incontri e delle emozioni importanti, coppie che vogliono sposarsi o convivere avranno l’occasione per mettersi all’opera.

Via libera alle iniziative piacevoli, i segni d’aria sono fantasiosi, i Gemelli poi riescono spesso a trasformare i sogni in realtà visto che non si limitano a vivere fantasie ma cercano di realizzarle nel concreto almeno per quanto riguarda il lavoro (per l’amore le cose vanno diversamente).

Bene coltivare un hobby che potrebbe persino diventare un nuovo lavoro, iniziare un corso di psicologia, esoterico, spirituale. Qualsiasi cosa distragga e impegni il fisico o la mente sarà da valutare come favorevole. Potrei dire che sarebbe il caso di investire proprio sul talento! Per far sì che questo trovi pieno sviluppo non bisogna fare altro che aumentare la sicurezza nelle proprie capacità, mostrarsi agli altri sicuri e consapevoli delle idee che si esprimono.

Anche ottobre permetterà un miglioramento nel lavoro. Revisioni economiche necessarie, tra agosto e dicembre i conti dovranno essere chiari. In arrivo un anno creativo e pieno di occasioni da sfruttare, conferme.

Cancro: Più volte nei miei oroscopi giornalieri ho chiesto di stare attenti a quest’anno, ma in senso positivo perché Giove entrerà nel segno da giugno in poi!

Si conferma una situazione di grande crescita che riguarda il lavoro, un vantaggio in più. E questo è un cielo importante per le persone che hanno navigato a vista fino ad oggi, portato avanti un programma senza ottenere risultati concreti; infatti situazioni si sbloccheranno, i vantaggi supereranno le problematiche maturate nel tempo. Così i lavoratori autonomi e gli artigiani avranno più chiamate.

Visto che saranno molte le occasioni con Giove nel segno in arrivo da giugno, sarebbe il caso anche di chiarire bene con se stessi quali siano le migliori qualità da sfruttare. Estate e autunno, le stagioni migliori: le porte si aprono a tutti coloro che vogliono e possono cambiare lavoro o sviluppare nuove idee.

Per esempio, chi desidera lavorare o guadagnare online potrebbe piano piano creare una strategia vincente, sfruttare una opportunità. Gli artisti oltretutto potranno contare su uno splendido aspetto tra Giove e Venere che porterà riconferme importanti da settembre in poi. Saturno sarà contrario, rallenta la definizione di alcuni accordi, magari inviterà in certi mesi a battere i pugni sul tavolo, ma non blocca le grandi iniziative.

Certo, si dovrà fare un passo alla volta, come quando si scala una montagna, un appiglio dopo l’altro, la presa dovrà essere sicura altrimenti non si riuscirà a sostenere il passo successivo. Piccoli traguardi raggiunti uno dietro l’altro porteranno ad una trasformazione completa; ci si sentirà realizzati e consapevoli delle proprie capacità, riconoscendosi più saggi e migliorati.

Leone: Il 2025, un anno che ti mette al centro dei desideri di tutti quelli che ti circondano, sarai affascinante e persino molto cercato; tutti i primi mesi dell’anno fino a giugno saranno baciati da un ottimo Giove, Venere resterà attiva durante la primavera; possiamo dire che i sentimenti premieranno, quello che è più importante in questo cielo sarà la situazione lavorativa. Infatti nella prima parte dell’anno avrai un Giove a favore e nella seconda arriverà anche un Saturno a darti manforte!

Sfide vinte, ma attenzione all’orgoglio, non fare errori di presunzione, rischieresti di passare dalla parte del torto anche se hai ragione. È evidente che il tuo impegno conterà moltissimo. I condizionamenti del passato non avranno più valore e ci sarà voglia di vivere nel presente, bandendo i ricordi negativi e qualche paura riguardante il futuro.

La spinta a tagliare nuovi traguardi sarà costante e, a guardar bene, solo pochi mesi dell’anno saranno da dedicare alla riflessione più che all’azione. Il desiderio di eccellere combinerà con una maturazione profonda, inizia quindi un processo di trasformazione positivo che terminerà nel 2026 e ti troverà assoluto protagonista. La volontà di primeggiare sugli altri è insita nel carattere, per fortuna sei per il gioco leale, non trasgredisci le regole. E se lo fai te ne penti, si capisce subito quando dici una bugia.

Una buona autostima unita ad un grande senso di sicurezza saranno le migliori basi per ritrovare serenità. Il 2025 permetterà di chiudere rapporti inutili, ti arrabbierai appunto se qualcosa non va per il verso giusto ma visto che questo è un discorso generale; il successo non mancherà per la fortuna e per gli incontri.

Vergine: Buon 2025, anno che per quanto riguarda il lavoro parte in maniera polemica o disordinata, con alcuni progetti ancora non realizzati o da perfezionare. Ritengo che la maggioranza dei nati sotto questo segno zodiacale non abbia dubbi su quello che desidera fare, ma esitazioni su quello che riuscirà a fare; ma sono giuste queste esitazioni?

Il transito di Giove contrario finirà a giugno, subito dopo chi ha un contratto in scadenza o deve rivedere le clausole di un accordo avrà la possibilità di arrivare ad ottenere ciò che desidera. Anche le relazioni d’amore sono in secondo piano tra gennaio e aprile, c’è qualcosa che non va e le coppie che sono più fragili o polemiche avranno qualche dubbio da sanare.

Ma anche in questo caso arriverà un’estate di soluzioni, infatti giugno, luglio e agosto saranno mesi che potranno regalare spazi di azione e segneranno una fase fertile. Carica il tuo zaino di belle esperienze e parti per un percorso che il 2025 ti indicherà in maniera chiara appunto da giugno in poi. Così potrai migliorare il tuo potenziale di gestione all’interno di un gruppo, regalerai emozioni positive a tutti quelli che ti circondano.

Non mancheranno consensi, empatia, sarà più facile mitigare le liti e a stabilire in tempi rapidi cosa sia più giusto fare. Prendendosi cura della propria anima e del proprio corpo non solo si otterrà benessere ma aumenteranno le potenzialità di giudizio e ragionamento. Puntare, quindi, sulla seconda metà dell’anno per ottenere soluzioni e vantaggi non si rivelerà sbagliato.

Bilancia: Il 2025 è l’anno della riscossa, in particolare per quanto riguarda il lavoro e gli esami; quindi coloro che devono laurearsi o superare una prova potranno contare su un periodo fino a giugno importante e redditizio; la Bilancia è sensibile alle problematiche degli altri, disponibile all’ascolto, ottimista anche se ogni tanto è vittima di qualche passeggera malinconia.

Nel 2025 sarà indispensabile cancellare tensioni e nervosismo, puntare sulla prima parte dell’anno. Il cielo permette di portare avanti una bella rivoluzione e aiuterà a sentirsi più sicuri; in questo senso solo i rapporti inutili o che non valgono saranno messi in discussione.

La seconda parte dell’anno consiglia di non continuare più un certo percorso, di accettare solo situazioni che possono essere gestite al meglio, il fisico sarà un po’ provato in autunno. Non sono mai insignificanti le esperienze che viviamo, quelle negative ci aiutano a stare meglio e se analizzate bene ci consentono di non ripetere errori.

Sarebbe inoltre bello se riuscissi a vivere ogni giornata come fosse una festa speciale, anche se non c’è nulla da festeggiare. Il 2025 custodisce una gradita sorpresa, sarà concessa a tutti quelli che vogliono vivere con maggiore intensità la propria esistenza.

Il nuovo anno libera e rimette in gioco i desideri; in certi casi sarà necessario rivedere tutte le relazioni e le associazioni. Ritrovare una buona capacità di adattamento nei confronti di tutte le novità sarà decisivo per stare meglio.

Scorpione: Posso dire finalmente dopo tanto tempo che questo anno non avrà pianeti di grande rilevanza contrari, si parte subito in maniera serena; semmai potranno mancare stimoli ma non sarà difficile trovarli attorno; per esempio chi ha in mente un programma o un progetto dovrà subito darsi da fare.

Marzo e aprile saranno mesi di grande rilevanza, quindi via libera alle novità e ai progetti; interessante la parte centrale dell’anno! Sei selettivo di natura, immagino che quest’anno in certi mesi, come ad esempio quello di giugno, lo sarai ancora di più. È essenziale circondarsi di positività, di persone che ti vogliono bene.

Se il cuore è solo, via via che arriveremo all’estate sentirai sempre più la necessità di avere, a livello amoroso, una persona chiara, piacevole e costruttiva al tuo fianco. E se poi già c’è meglio così, perché non escludo che il 2025 possa portare occasioni da questo punto di vista. Infatti quello in arrivo sarà un anno decisivo per le coppie che possono vedere un figlio, legalizzare un’unione dopo tanti anni.

Sarà di interesse anche per chi dopo una lunga separazione vorrà trovare un nuovo riferimento amoroso. Ottobre, novembre e dicembre registrano novità.

È l’anno della famiglia, c’è chi la riscoprirà, amore per figli, genitori, nipoti. Non ci dimentichiamo che proprio da giugno Giove sarà paladino del segno e sia nel lavoro che in amore le scelte più importanti avverranno dopo l’estate.

Sagittario: Bene eliminare malesseri che sono nati di recente, causati dalla opposizione di Giove che sarà ancora attiva nella prima parte del 2025; questo può indicare che ci sono dei contenziosi legali da risolvere o questioni personali da sbrogliare; l’anno inizia con qualche piccola disputa o magari interferenza, in certi casi persino una questione legale da risolvere.

Attenzione che queste problematiche non si riversino in amore, anche dal punto di vista sentimentale i mesi tra gennaio e maggio saranno di verifiche; quindi è probabile che i cuori solitari non si lancino nel primo rapporto che incontrano con esuberanza, e le coppie più in crisi debbano fare i conti con alcuni giorni di tensione; Saturno in ottimo aspetto rallegra l’estate, e l’ultima parte dell’anno è da vincitori; i Sagittario avranno stelle importanti un po’ per tutto e un picco di forza da agosto. E i rapporti con gli altri? Non escludo che qualche rivale, invidioso, abbia cercato di farti lo sgambetto.

Ma dovrebbe essersela già vista brutta… questo non solo perché sei una persona che non dà tregua ai nemici ma anche perché quando vedi che ci sono dei problemi giri i tacchi e te ne vai. Quindi è difficile che qualcuno riesca a scalfirti, anche chi ti imita non riuscirà mai ad eguagliare le tue capacità e virtù. Se sentirai di avere le mani legate non ci metterai molto a far saltare accordi e situazioni impossibili. Elabora i tuoi pensieri parlandone con gli altri ma solo per migliorarli, alla fine lo sai, fai solo quello che vuoi tu. Questo nuovo anno porterà buone intuizioni, le tue scelte dovranno essere spinte al massimo anche se costeranno un minimo di sacrificio in più.

Capricorno: Sei tra i segni che dovranno darsi da fare subito in questo 2025 perché i primi sei mesi valgono molto e gli altri sei vivranno sulla base di quello che hai fatto prima. In altre parole è importante entro giugno ratificare accordi e farsi confermare contratti, rivedere anche alcune scelte che potrebbero riguardare l’amore; quindi la prima parte dell’anno è valida per confermare un accordo anche se i rivali sono tanti e le inimicizie inevitabili;

Saturno diventa problematico nel periodo dopo l’estate e quindi potresti essere proprio tu a fare una scelta con chi lavorare e se continuare o meno certi progetti. Il Capricorno è riferito allo stambecco, un animale che riesce a risalire le pareti verticali di una montagna e mantenere l’equilibrio senza difficoltà. Nel tuo percorso di vita per arrivare in cima ti impegni con testardaggine e determinazione, riesci in questo modo a godere di tutto quello che fai; infatti ogni volta che scali e superi una roccia dopo la fatica provi una profonda soddisfazione interiore.

01E una volta arrivato in cima la vista del successo ricompenserà ampiamente i tuoi sforzi. Le tue convinzioni granitiche infastidiscono le persone che non riescono ad avere la tua tempra, non ti curare di loro, le scalate si fanno in solitaria o con pochissima gente attorno. Mi raccomando, da giugno scegli bene i tuoi “amici di cordata”!

Acquario: Opportuno sviluppare l’ingegno nei primi mesi del 2025, anno che si prevede interessante un po’ per tutto, anche per i sentimenti; avere Giove favorevole e Venere in buon aspetto tra marzo e maggio significa essere circondati da persone che ci vogliono bene, a cui si può promettere qualcosa di concreto; i nati Acquario che avevano ritardato i tempi di una decisione oppure giocato a fare le primule rosse saranno costretti a cedere le armi. Per le relazioni d’amore sarà quello di giugno il mese più intrigante, e nel complesso la vita sentimentale resterà protetta da Giove e, in seconda battuta, da Saturno durante l’estate; questo significa che chi si vuole bene penserà alla casa, alla famiglia. Viste le premesse è possibile che il nuovo anno regali sorprese last minute che cambieranno il modo di pensare e vivere. C’è anche chi penserà a mettere su famiglia, ad un figlio, dipende dall’età e dalle circostanze, recupero dopo una separazione. Scrutando i cieli avrai la sensazione di poterti impegnare con successo, alleggerire pesi; ciò che non ti aspetti capiterà all’improvviso lasciandoti sbigottito. Non bisogna avere paura! Frequenta più gente, porta un’idea all’attenzione di qualcun altro se ritieni di non essere valutato al meglio da chi frequenti solitamente. A tutti consiglio di intraprendere se possibile un nuovo cammino, favorire contatti con altre città. I giovani potranno emanciparsi agendo secondo i propri valori. Le persone mature sentiranno di fare finalmente quello che vogliono, senza preoccuparsi del giudizio della gente.

Pesci: Il 2024 si è chiuso con qualche titubanza, ma guardando le stelle del 2025 posso dire che il recupero a livello professionale ci sarà da luglio in poi; infatti, come per altri segni, questo è un anno che si divide in due; la prima parte di selezione, la seconda di azione.

Nettuno, pianeta governatore del segno, dopo un lungo transito partito dal 2012 cambia posizione. Se guardo le stelle di aprile ti trovo duro nei giudizi, il coraggio non mancherà così come la voglia di chiarire tutto ciò che non funziona. Inizia, però, da giugno una fase creativa che porterà entro l’autunno ad una conferma o riconferma professionale. Sei un poeta appassionato, un irrefrenabile idealista, attenzione solo a non sognare ad occhi aperti, mantieni i piedi ben saldi al terreno. Tra agosto e dicembre il successo di conseguenza non mancherà, la vita di relazione trascorrerà in maniera abbastanza tranquilla.

Un mese rilevante per le coppie che si vogliono bene sarà agosto che assieme a settembre rappresenterà uno dei momenti più passionali dell’anno. Il 2025 aiuterà a gestire al meglio il lato sensibile, intellettivo, sessuale e fisico della tua vita. Apparterrai ai momenti che vivi, non alle persone che incontrerai o hai già incontrato. Alla fine del 2025 ti renderai conto del grande percorso che hai fatto, di quante qualità eccezionali possiedi innate e che magari avevi sottovalutato.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2025”, Editore: CAIRO, novembre 2024, Corriere.it)