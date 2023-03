Oro per Kevin Grego nella categoria maschietti di spada maschile nella Prova Integrata, si classifica al 1* posto aggiudicandosi l’oro.

Inoltre è di ben tre medaglie di bronzo il bottino raccolto dal Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima al campionato Regionale di Spada “Under 14” tenutosi nel week end al PalaCattani di Faenza. Non sono inoltre mancati importanti piazzamenti in tutte le categorie.

Lorenzo Benvenuti nei Ragazzi, si è messo al collo la prestigiosa medaglia disputando un torneo da protagonista e buoni risultati sono stati ottenuti anche da Alessandro Moretti, arrivato settimo, e da Diego Rustighi, quattordicesimo.

Bronzo anche per Pietro Cidioli tra i Giovanissimi e per Achille Tahirovic nei Maschietti. Sempre in questa categoria sono da sottolineare l’ottavo posto di Kevin Grego e il diciottesimo di Lorenzo Paganelli. Tra gli Allievi, Luca Righi, settimo, e Samuel Quartieri, nono, si sono piazzati nella top ten, mentre Francesco Cenni ha chiuso ventunesimo, Thomas Neri ventiquattresimo e Jacopo Budini ventisettesimo.

Nella Bambine, infine, ottimo settimo posto per Giulia Neri. Valentina Righi, arrivata decima, si è invece piazzata davanti a Megan Fusconi, undicesima, e a Matilde Gianfanti, dodicesima.

Grande soddisfazione per la Maestra Greta Pirini e per tutto lo staff cervese, che ancora una volta ha visto i suoi ragazzi farsi valere in un torneo di alto livello.