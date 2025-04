Il nuovo arrivato tra le file della Carchidio Strocchi si è subito inserito nella compagine faentina riportando risultati di spicco. Si tratta dell’Ucraino Oleksandr Sankin, attuale Campione Olimpico di Orienteering delle Deaflympics, la manifestazione sportiva dedicata agli atleti sordi, nelle specialità Long e Staffetta. Non da meno sono stati gli atleti storici del team, che si sono distinti nelle gare di avvio stagione.

Iniziamo con la “3 Giorni di Romagna”, valida come Campionato Italiano Sordi con gare anche in notturna, organizzata tra Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio dalla Società stessa in collaborazione con la Sport Sordi Faenza ASD. I titoli conquistati dai faentini arrivati da Vanessa Ricci Bitti in coppia con Mauro Bussi nella Staffetta Super Sprint, specialità olimpica alle prossime Deaflympics e ancora da Vanessa Ricci Bitti nel Campionato Italiano Centro storico.

A seguire si è svolto un fine settimana di gare nazionali nel Parco del Pollino patrimonio dell’Unesco, con la giornata d’apertura dedicata alla prima tappa di Coppa Italia Bosco sulla lunga distanza nel comune di Saracena (CS), seguita da una gara nazionale Sprint nel centro cittadino di Rotonda (PZ). Il giorno seguente è stata la volta dei Campionati Italiani specialità Middle a Piano Pedarreto nel comune di Rotonda.

Medaglie a raffica per i romagnoli con due ori di Oleksandr Sankin (M45) nella Coppa Italia Bosco Long e nei Campionati Italiani Middle, titolo non assegnato in quanto straniero, oltre a un argento nella Sprint. Oro anche per Mattia Rontini (MB) nella Sprint e nella Middle e argento per Mauro Bussi (M55) nella Sprint, dove Massimo Rontini (M40) ha sfiorato il podio con un eccellente quarto posto.