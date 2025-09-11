Nel bosco di Valserena in comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) è andata in scena la sesta tappa del Trofeo Emilia Romagna, gara Middle sulla mezza distanza, con Mauro Bussi argento negli M55. Buona anche la prova di Massimo Guidi, nono nella medesima categoria.

Spostandoci nella zona del Corno alle Scale, sempre sull’Appennino Tosco Emiliano, un intenso week end ha focalizzato le emozioni sui Campionati Regionali. Il primo giorno in località Le Polle era dedicato alla staffetta, dove Mauro Bussi e Massimo Guidi, dopo una gara serrata fino alle ultime battute si sono laureati Campioni Regionali Staffetta nella categoria M55. Il giorno seguente, nel bosco di Madonna dell’Acero si sono svolti i Campionati regionali specialità Long valevoli anche come settima tappa del Trofeo Emilia Romagna. Mauro Bussi, quarto all’arrivo, è risultato secondo degli M55 nel Regionale, mentre Massimo Guidi, ottavo assoluto, si è piazzato quarto in regione