La società sportiva Asd Carchidio Strocchi, sezione Orienteering di Faenza, promuove questa disciplina a tutti i livelli, dal promozionale all’agonistico, da oltre 30 anni nella città manfreda, nella provincia di Ravenna e in quella di Forlì-Cesena. La società conta tra i propri tesserati la presenza di figure di spicco come Daniele Jabr, Direttore Tecnico della Nazionale di Corsa Orientamento Sordi, e Mattia Rontini, suo allenatore di disciplina.

Nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile, si terrà la ‘3 giorni di Romagna’, manifestazione sportiva di corsa di orientamento aperta a tutti e valida per i Campionati Italiani FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) nelle specialità ‘Sprint’, ‘Staffetta Super Sprint’ e ‘Centro Storico’. L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Sport Sordi Faenza Asd, si svolgerà venerdì 4 aprile a Casola Valsenio, sabato 5 a Faenza e domenica 6 a Riolo Terme. Queste tre giornate all’insegna dei valori dello sport e dell’inclusione sociale vedranno la partecipazione di atleti sordi e udenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con la presenza di un interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana). Al termine di ogni giornata di gara verranno assegnati i titoli italiani delle categorie FSSI Senior (maschili e femminili) e Master (maschili e femminili).

L’associazione Carchidio Strocchi di Faenza, sezione Orienteering, tra i suoi tesserati conta anche atleti agonisti sordi che si distinguono a livello nazionale e internazionale, come dimostra la loro partecipazione alle Deaflympics, manifestazione riservata agli atleti. Alcuni di loro saranno in gara per contendersi il titolo di campione italiano.